Jeep Renegade premiata agli Exame Casual Best Cars of the Year 2024

Jeep in Brasile si è messa in evidenza ancora una volta nei premi per le migliori auto dell’anno. Questa volta, la Jeep Renegade è stata votata come miglior veicolo di lusso fino a R$150.000 dalla classifica Exame Casual Best Cars of the Year 2024.

La gamma 2025 di Jeep Renegade offre un perfetto equilibrio offrendo comfort, tecnologia e sicurezza

Prima Jeep prodotta nello stabilimenti Goiana Automotive Hub, a Pernambuco, la Jeep Renegade è un riferimento nel mercato brasiliano. Nella gamma 2025, aggiornata con nuove versioni e diventata ancora più competitiva, Renegade offre un perfetto equilibrio tra articoli standard, offrendo comfort, tecnologia, raffinatezza e sicurezza eccezionali. Tra le grandi differenze ci sono il tetto panoramico apribile, le finiture premium soft-touch, il climatizzatore bizona, lo mirroring wireless dei cellulari, il tetto bicolore, i fari Full LED, oltre al sistema ADAS, le tecnologie semi-autonome.

La Jeep Renegade si distingue per essere dotata del motore più potente della sua categoria, una caratteristica che la rende unica nel segmento. A differenza di altre vetture simili, la Renegade è l’unica ad avere sospensioni indipendenti su tutte e quattro le ruote, un dettaglio che contribuisce a migliorare la manovrabilità e il comfort di guida su diversi tipi di terreno. Inoltre, il modello è equipaggiato con la trazione integrale 4×4, che garantisce una maggiore aderenza e stabilità anche nelle condizioni di guida più difficili, come su terreni accidentati o durante il maltempo.

Infine, la Jeep Renegade offre ai propri clienti una garanzia di fabbrica che copre cinque anni, un vantaggio importante per chi cerca una maggiore sicurezza e tranquillità nel lungo periodo. Questo insieme di caratteristiche rende la Renegade una delle opzioni più complete e competitive nel suo segmento, ideale per chi cerca una vettura versatile e affidabile.

La classifica Exame Casual Best Cars of the Year 2024, giunta alla sua terza edizione, ha visto la partecipazione di una giuria composta da ben 32 giornalisti esperti e specializzati nel settore automobilistico. Questi professionisti hanno avuto il compito di valutare un totale di 104 modelli provenienti da 31 diversi marchi automobilistici.

Le valutazioni sono state effettuate su base multidimensionale, tenendo conto di diverse categorie tra cui quella sportiva, quella desiderabile, quella affidabile, quella tecnologica e quella di lusso. Ogni categoria ha offerto un ampio spettro di valutazione, permettendo alla giuria di esaminare e confrontare i modelli in vari ambiti, dall’innovazione tecnologica alle prestazioni, passando per il design e la qualità costruttiva. Questo approccio completo ha permesso di identificare i veicoli più meritevoli di essere riconosciuti come i migliori dell’anno, mettendo in evidenza le eccellenze dell’industria automobilistica.