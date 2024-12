Opel: il 2024 è stato un anno importante con anteprime attese e la festa per i 125 anni

“125 anni di costruzione automobilistica Opel: sempre avanti dal 1899”: questo è stato il motto dell’intero anno 2024 per la casa tedesca. Oltre al grande anniversario che Opel ha celebrato a giugno con numerosi ospiti d’onore, dipendenti e amici del marchio, il produttore aveva molto di più da offrire. I nuovi SUV Opel Grandland e Opel Frontera hanno celebrato le loro anteprime mondiali. Il nuovo SUV di punta Grandland ha vinto subito il “Volante d’Oro 2024”. Inoltre, Opel Corsa continua ad essere un vero “successo a lungo termine” tra gli acquirenti. Anche la prima coppa monomarca completamente elettrica, l’ADAC Opel Electric Rally Cup, che quest’anno ha completato con successo la sua quarta stagione, suscita lo stesso entusiasmo.

Opel: il 2024 un anno importante per la casa tedesca

E anche il trio di veicoli commerciali leggeri Combo, Vivaro e Movano è pronto per il futuro. Da quest’anno le nuove edizioni di tutti e tre i modelli sono disponibili per i clienti anche come versione elettrica a batteria. Il più grande del gruppo ha fatto la sua prima apparizione alla IAA Transportation di Hannover come l’innovativo furgone a celle a combustibile a idrogeno Movano Hydrogen. Questo, così come la prossima generazione del Vivaro Hydrogen, verrà lanciato sul mercato il ​​prossimo anno.

“Nell’anno del nostro anniversario possiamo dire: Opel è elettrica. Siamo già il primo produttore tedesco a offrire ogni modello con alimentazione elettrica a batteria”, afferma Florian Huettl, CEO di Opel. “Utilizziamo la ricca tradizione del nostro marchio e lo rendiamo a prova di futuro: con automobili elettrificate che colpiscono per il loro design, tecnologie all’avanguardia e guida a risparmio di risorse. La nuova Opel Grandland ne è il miglior esempio. E nel 2025 continueremo a ritmo incessante. I clienti potranno presto aspettarsi la nuova Opel Mokka, i potenti veicoli elettrici a trazione integrale e Grandland e Frontera Electric con un’autonomia ancora maggiore”.

Il 21 gennaio 1899 Wilhelm Opel, figlio del fondatore dell’azienda Adam Opel, firmò un contratto con il mastro fabbro di Dessau Friedrich Lutzmann per l’acquisto della sua fabbrica di automobili: il segnale di inizio ufficiale per la produzione automobilistica Opel. L’inizio di una storia di successo: da allora, più di 75 milioni di veicoli Opel hanno lasciato gli stabilimenti di tutta Europa.

L’evento “125 anni di costruzione di automobili Opel” definisce anche l’anno 2024 dell’azienda. Opel celebra questo anniversario molto speciale con numerose campagne, innovazioni automobilistiche e una grande giornata di porte aperte a giugno presso la sede di Rüsselsheim. Il pubblico potrà immergersi profondamente nella storia Opel e celebrare il secondo anniversario del 60° anniversario dell’Opel Design Center. Numerosi ospiti d’onore provenienti dalla politica, dall’economia e da Stellantis partecipano all’evento e vedono come Opel si sta posizionando per un futuro sostenibile sia con i suoi ultimi modelli che con il progetto grEEn-campus. Infine, il motto dell’anniversario è: “Forever forward since 1899”.

I festeggiamenti si svolgono nello stabilimento di Eisenach già ad aprile. Perché è proprio lì che è stata presentata in anteprima mondiale la nuovissima Opel Grandland : un SUV di punta in tutto e per tutto “made in Germany”. E ciò che Opel intende per “energia tedesca” diventa evidente nella nuova Grandland. Grazie a questo modello, molte innovazioni visionarie derivate dal rivoluzionario concept Opel Experimental diventano realtà nella produzione in serie. Il SUV top di gamma è il primo Opel sulla piattaforma STLA Medium progettato per veicoli elettrici a batteria e offre numerose tecnologie rivoluzionarie come i nuovi fari Intelli-Lux HD con oltre 50.000 elementi LED, caratteristiche intelligenti e sostenibili.

Elegante, dinamico, spazioso e, soprattutto, elettrificato in ogni versione: vale un “Volante d’Oro 2024”. La nuova arrivata ha impressionato gli esperti di Auto Bild e Bild am Sonntag ed è stata nominata “Migliore auto sotto i 50.000 euro” pochi giorni dopo essere stata ordinata in autunno. La campagna di lancio internazionale “#GOGRAND” mostra in modo straordinario cosa possono aspettarsi i clienti dal “loro” nuovo Grandland.

Anche la nuova Opel Frontera è eccezionale. Il SUV, anch’esso sempre elettrificato, ha festeggiato la sua anteprima mondiale a Istanbul a maggio. Con la sua interpretazione robusta della filosofia di design Opel, anche la nuova Frontera si distingue dalla massa. Sotto la carrozzeria, il SUV lungo 4,38 metri con spazio, su richiesta, per un massimo di sette persone, offre un packaging eccezionale ad un rapporto qualità-prezzo esemplare. Una Frontera Hybrid può essere ordinata a partire da soli 23.900 euro.

La nuova Opel Mokka ha fatto la sua prima apparizione importante a ottobre come terza del gruppo all’Auto Zurich 2024. Il bestseller non convenzionale è ancora più fresco in futuro – con tecnologie di classi di veicoli superiori. Con questo modello il nuovo e più giovane trio di SUV sul mercato è ora al completo.

Ciò che hanno in comune tutti e tre i nuovi arrivati: sia il nuovo Mokka, Grandland che Frontera tengono conto dell’approccio “Greenovation” di Opel. Rinunciano alle applicazioni cromate all’esterno e utilizzano tessuti e materiali con contenuto riciclato all’interno, in modo che il nuovo trio di SUV Opel risparmi risorse anche sotto questo aspetto. Dall’estate è possibile ordinare anche le nuove edizioni delle autovetture di grande capacità Opel Zafira Electric e Combo Electric, aprendo nuove possibilità per la vita quotidiana o per i viaggi di vacanza a zero emissioni locali.

Per coloro che al momento non stanno passando completamente all’elettrico, ma preferiscono utilizzare l’elettricità part-time, da quest’anno Opel offre un’ampia selezione di modelli ibridi con tecnologia a 48 volt. Essendo una soluzione di azionamento intelligente ed economica, offre numerosi vantaggi nell’uso quotidiano. Con l’ibrido è possibile ridurre notevolmente il consumo di carburante e le emissioni di CO 2 rispetto a un veicolo a combustione comparabile, aumentando allo stesso tempo il comfort di guida.

La piccola bestseller Opel Corsa è un vero successo nei rally e tra il pubblico. Come Opel Corsa Rally Electric, nel 2024 offrirà nuovamente emozionanti competizioni a zero emissioni locali nell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe”, la prima coppa monomarca di rally elettrica al mondo. Il concetto innovativo è così entusiasmante in tutta Europa che Opel e ADAC stanno conducendo insieme la Coppa completamente elettrica alla sua quinta stagione nel 2025.

La Opel Corsa è stata al vertice del suo segmento in Germania con tutte le varianti di guida negli ultimi tre anni solari e ci sono buone probabilità che possa ripetere questo successo anche quest’anno. La Corsa è e rimane un vero “successo a lungo termine” sia tra i clienti che tra gli esperti.

Nel 2024 ci saranno anche “grandi cose” da segnalare per i veicoli commerciali leggeri. La nuova generazione del trio di veicoli commerciali leggeri composto da Opel Combo, Opel Vivaro e Opel Movano non solo è disponibile da quest’anno in versione completamente elettrica, ma è stata ampliata per includere una variante di propulsione orientata al futuro. Dopo il Vivaro Hydrogen, il più grande della gamma, il Movano, appare per la prima volta come veicolo a idrogeno con cella a combustibile.

Con i nuovi veicoli presentati e introdotti nel 2024, Opel mantiene la parola data ed è elettrica al 100 per cento. Tutti i modelli del marchio, sia automobili che veicoli commerciali leggeri, possono ora essere ordinati anche nella versione elettrica a batteria. Esistono anche altre soluzioni di guida pratiche e che fanno risparmiare risorse, dagli ibridi plug-in agli ibridi con tecnologia a 48 volt fino ai veicoli a idrogeno con celle a combustibile.

Ma una cosa è chiara: Opel continuerà costantemente la sua offensiva sull’elettrificazione il prossimo anno e la amplierà ulteriormente. I clienti potranno presto aspettarsi altri nuovi arrivi. Nei prossimi mesi, la nuova Grandland consentirà un’autonomia fino a circa 700 chilometri senza emissioni locali (WLTP ) grazie alla batteria da 97 kWh. Il SUV top di gamma verrà lanciato anche come veicolo elettrico a trazione integrale e come potente ibrido plug-in. Il portafoglio Frontera si arricchirà inoltre di una variante “Long Range” completamente elettrica con un’autonomia fino a circa 400 chilometri e di Frontera come variante ibrida con spazio per un massimo di sette persone.