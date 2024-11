Nuova Opel Mokka diventa ancora più desiderabile con ChatGPT

Per rendere i lunghi viaggi più coinvolgenti, Opel introduce ChatGPT come servizio intelligente, disponibile sulla nuova Opel Mokka e su molti altri modelli. Questo innovativo sistema offre ai passeggeri l’accesso a un’ampia gamma di contenuti, che spaziano dalla scienza alla biologia, dalla nutrizione alla cultura pop, fino alla musica e a tanti altri temi affascinanti. Inoltre, ChatGPT è in grado di proporre quiz interattivi, ideali per intrattenere tanto i bambini quanto gli adulti durante il viaggio, trasformando ogni tragitto in un’esperienza divertente e stimolante.

Opel offre ora il servizio intelligente ChatGPT per la nuova Opel Mokka e per molti altri modelli presenti in gamma

La nuova Opel Mokka ha recentemente celebrato la sua anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Zurigo. Il membro più compatto del nuovo trio di SUV Opel, dal design audace e chiaro fin dall’inizio, è delicatamente rifinito dall’esterno con un nuovo flash Opel e altri accenti visivi. Il cambiamento più grande si trova negli interni. Qui l’abitacolo appare ancora più chiaro e riprende la grafica dell’Opel Vizor sulla parte anteriore del veicolo. Inoltre, conducente e passeggeri possono godersi la prossima generazione di infotainment.

La nuova Opel Mokka offre già di serie un display digitale delle informazioni per il conducente da 10 pollici e un touchscreen a colori altrettanto grande. Come uno smartphone, questo può essere facilmente gestito tramite widget. In combinazione con il sistema di navigazione opzionale, è sufficiente dire semplicemente “Ehi Opel” per utilizzare il riconoscimento vocale naturale. Grazie a ChatGPT, questo ora apprende e suggerisce autonomamente destinazioni e indicazioni sul percorso in base alle abitudini del profilo conducente collegato.

Inoltre, ChatGPT può rendere i viaggi lunghi ancora più piacevoli e divertenti grazie alla sua intelligenza artificiale generativa. La tecnologia sviluppata da OpenAI attinge a un’immensa varietà di dati e li prepara per gli utenti in modo preciso e informativo. Se, ad esempio, l’autista e i passeggeri cercano un ristorante in una città straniera, ChatGPT può dare suggerimenti in base alle preferenze personali e indirizzare il veicolo verso la destinazione selezionata. ChatGPT ha anche le risposte giuste a molte domande sulle canzoni e sui loro artisti, attori e film. E il vero divertimento diventa quando i passeggeri partecipano a un quiz ideato da ChatGPT.

La nuova Opel Mokka è solo uno dei numerosi modelli di auto Opel che dispongono di ChatGPT 1 a bordo su richiesta. Il servizio intelligente è disponibile anche sulla nuova Opel Grandland, Opel Corsa, Opel Astra, Opel Astra Sports Tourer, Opel Combo e Opel Zafira. Possono usufruire del servizio anche i veicoli commerciali leggeri Opel Combo e Opel Vivaro. ChatGPT è disponibile su richiesta come parte del pacchetto Connect PLUS 2 e per i clienti che hanno acquistato il proprio veicolo prima del lancio del servizio.