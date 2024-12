Ferrari 12Cilindri: primo incidente stradale per la supercar da quasi 400 mila euro

La Ferrari 12Cilindri rappresenta un tributo straordinario a uno dei più iconici e performanti motori V12 aspirati mai progettati. È una vettura che incarna alla perfezione l’essenza di una gran turismo Ferrari: potente, rumorosa, incredibilmente costosa e visivamente spettacolare, esattamente come ci si aspetta da un’auto di questo calibro. Tuttavia, sembra che questo gioiello tecnologico sia già protagonista di un primo incidente, avvenuto durante un evento stampa tenutosi in Lussemburgo.

Primo incidente per un esemplare di Ferrari 12Cilindri in Lussemburgo

Le informazioni disponibili sull’accaduto sono ancora piuttosto limitate, e al momento non è chiaro chi fosse alla guida o quali circostanze precise abbiano portato a questo incidente. La foto condivisa dall’account Supercar.fails sui social media, tuttavia, parla più di mille parole: il danno riportato alla carrozzeria e alla struttura della supercar è evidente e impressionante. Secondo quanto trapelato finora, l’incidente si è verificato su una strada particolarmente stretta, resa ancora più insidiosa dalla pioggia che aveva reso il manto stradale scivoloso. Il risultato è stato un impatto violento che ha lasciato il capolavoro V12 di Maranello con danni significativi, una scena che certamente spezza il cuore degli appassionati e degli amanti del marchio Ferrari.

Possiamo confermare che questa Ferrari 12Cilindri, riconoscibile dalla targa, era una delle almeno sei vetture in livrea dorata messe a disposizione per un recente evento di test drive dedicato ai media. I giornalisti provenienti da tutto il mondo si sono recati sul posto per avere l’opportunità di provare in anteprima questa straordinaria Gran Turismo italiana tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, una tempistica che coincide perfettamente con la pubblicazione delle prime recensioni ufficiali che sono apparse poco dopo.

Ciò che al momento rimane ancora avvolto nel mistero è chi fosse effettivamente al volante al momento dell’incidente. Le ipotesi spaziano tra un giornalista partecipante all’evento stampa, un membro del team organizzativo o forse persino un tecnico della stessa Ferrari. Questa incertezza è alimentata dal fatto che l’auto con la medesima targa è apparsa anche in diverse foto ufficiali rilasciate per la stampa, suggerendo che facesse parte della flotta utilizzata durante l’evento.

Analizzando i danni visibili, sembra che il lato posteriore destro della Ferrari abbia subito l’impatto più violento, probabilmente finendo contro un terrapieno di terra e argilla adiacente alla carreggiata. La carrozzeria in quella zona è visibilmente deformata, con graffi profondi e ammaccature significative, mentre alcune piccole sezioni del paraurti posteriore risultano addirittura strappate via. Un dettaglio degno di nota è lo specchietto retrovisore, che appare coperto di fango e potrebbe aver subito un colpo diretto.

Per quanto riguarda il resto della vettura, è più complicato stabilire con precisione se anche la parte anteriore abbia riportato danni, ma dai segnali visibili nella foto, è probabile che il paraurti frontale e almeno una delle ruote abbiano subito un urto altrettanto importante. L’immagine complessiva suggerisce un impatto considerevole, il cui esito sarà certamente oggetto di ulteriori approfondimenti nelle prossime settimane.