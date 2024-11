La Ferrari 12Cilindri in Blu Corsa a spasso per Londra | Video

La nuova Ferrari 12Cilindri mette tutti d’accordo per la sua eccellenza ingegneristica e per il fascino sublime della sua meccanica, ma crea divisioni sul fronte stilistico, a causa delle scelte di design fatte per la parte posteriore. Questa sembra compromettere l’eccellenza del lavoro creativo svolto sugli altri fronti. Un video mostra, oggi, la recente granturismo del “cavallino rampante” in azione a Londra, dove le auto da sogno si incontrano con grande frequenza.

Il filmato miscela delle riprese interne ed esterne. Queste ultime danno la possibilità di valutare il look dello specchio di coda in un contesto di vita reale, fra tante altre vetture, per consentire un giudizio basato su una tela più completa, anche se meno efficace della visione reale del modello, ancora difficile da realizzare, per la sua scarsa presenza sulla nostra rete viaria.

Il mio parere cambia di poco rispetto a prima, in senso leggermente positivo. Sarebbe interessante conoscere anche il vostro punto di vista sulla questione, per comporre un quadro di opinioni utile ad accendere un dibattito costruttivo.

Tornando al video, questo è stato girato a Londra in occasione della consegna dell’auto alla concessionaria HR Owen, nel quartiere Mayfair. L’esemplare offerto alla visione del pubblico, nei fotogrammi, è in una splendida tinta Blu Corsa. Devo dire che fa una bella impressione su strada, banalizzando le altre auto.

Screen shot da video TFJJ

Sublimi le sonorità meccaniche, ma anche la vista laterale, quella frontale e quella di 3/4 anteriore lasciano felicemente impressionati. Restano le perplessità sul trattamento stilistico dello specchio di coda, che però riduce la sua tara in un quadro di vita reale. Aspetto, tuttavia, la visione dal vivo per trarre delle conclusioni più aderenti al potere di richiamo delle sue alchimie dialettiche.

Come riferito in un’altra circostanza, la Ferrari 12Cilindri è la più fresca rappresentante della stirpe di modelli V12 col motore disposto in posizione anteriore, come sulla “vecchia” 365 GTB/4 Daytona cui, in qualche modo, la nuova nata connette il suo codice espressivo. Il lungo cofano anteriore, la coda corta e la fascia nera di collegamento dei gruppi ottici anteriori sono gli elementi che scrivono la relazione visiva. Anche il frazionamento dell’unità propulsiva conferma il legame.

Sulla Ferrari 12Cilindri l’energia dinamica giunge da un V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, che mette sul piatto 830 cavalli di potenza massima, a 9250 giri al minuto, e 678 Nm di coppia massima, a 7250 giri al minuto, su un peso di 1560 chilogrammi. L’80% della coppia è già disponibile a 2500 giri al minuto. Incredibile l’elasticità di questo motore, ma ancora più esaltante è l’allungo.

Il vigore dinamico è accompagnato da musicalità meccaniche sublimi, che non si smetterebbe mai di ascoltare, per l’intensità unica e inebriante del loro fascino. La trasmissione a doppia frizione (DCT) a 8 marce consente di sfruttare al meglio il potere energetico di questo capolavoro tecnologico. Le prestazioni sono al vertice, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi, da 0 a 200 km/h in meno di 7.9 secondi e una punta velocistica di oltre 340 km/h.

Non credo esistano altre coupé a motore endotermico disposto in posizione anteriore che possano contrastarle il passo, garantendo lo stesso equilibrio, il medesimo piacere di guida e analogo comfort. Di riferimento anche la frenata: per l’arresto completo del veicolo, dalla velocità di 200 km/h, bastano 122 metri. Una ulteriore dimostrazione dell’eccellenza della Ferrari 12Cilindri, sublime su tutti i fronti…ad eccezione dello specchio di coda, il cui design poteva essere diverso, per completare in modo impeccabile il pacchetto. A voi il video. Buona visione!