Nuova Lancia Ypsilon torna a Milano nella quinta tappa del suo roadshow

Lo scorso fine settimana, il roadshow della Nuova Lancia Ypsilon ha fatto ritorno a Milano, questa volta con una seconda edizione che ha suscitato un enorme entusiasmo tra i residenti e i turisti di ogni parte del mondo. L’evento ha visto protagonista una flotta di dieci esemplari della vettura, disponibili nelle versioni ibrida ed elettrica, che hanno attraversato le strade più celebri della città, passando anche per i quartieri più moderni e sostenibili.

Particolarmente suggestivo è stato il passaggio della Nuova Ypsilon nei pressi del Museo del Novecento e della Pinacoteca di Brera, dove la vettura ha confermato il suo status di “capolavoro in movimento”. Con il suo design senza tempo e la sua inconfondibile eleganza, la nuova Ypsilon ha mostrato, ancora una volta, la fusione perfetta tra classico e moderno. Un concetto che era già stato espresso nel suo spot di lancio, andato in onda lo scorso giugno, dove la vettura veniva paragonata a grandi opere dell’arte italiana. Con la sua classe innata, la Nuova Ypsilon continua a conquistare un pubblico attento alla bellezza, allo stile, ma anche all’innovazione e alle questioni ambientali, rappresentando un’icona dell’eleganza tutta italiana.

Il coinvolgente tour della Nuova Lancia Ypsilon ha continuato il suo percorso verso CityLife, il moderno e innovativo quartiere di Milano, conosciuto per i suoi grattacieli distintivi, il vasto parco urbano e il design all’avanguardia che riescono a fondere perfettamente l’innovazione con la tradizione, la storia con la sostenibilità. Questi stessi principi caratterizzano la Nuova Ypsilon, che si distingue nel suo segmento per la versatilità, l’efficienza e l’impegno verso l’ambiente. La versione ibrida della Ypsilon, in particolare, è dotata di un motore ibrido di ultima generazione da 1.2 L e 100 CV (74 kW), con tecnologia 48V a 3 cilindri, abbinato a un cambio automatico e-DCT a 6 marce. Il sistema di gestione a basso consumo assicura una guida fluida, massima efficienza e, in determinate circostanze, la possibilità di viaggiare in modalità completamente elettrica.

Successivamente, la flotta ha attraversato il quartiere di Isola, un’area milanese che vive un continuo incontro tra tradizione e modernità, popolata da artisti, creativi e giovani imprenditori. Questo spirito di dinamismo si riflette perfettamente nella Nuova Ypsilon, che unisce un design elegante a tecnologie avanzate. Un esempio di ciò è il sistema S.A.L.A. (Sound, Air, Light, Augmentation), che permette di personalizzare l’atmosfera dell’abitacolo, rendendo l’auto un’estensione unica dello stile di vita di chi la guida.

Lancia invita tutti gli appassionati a visitare una delle 160 Case Lancia presenti in Italia, showroom esclusivi che riflettono la nuova corporate identity del marchio, dove è possibile vivere un’esperienza cliente premium. Qui, i visitatori possono partecipare a test drive emozionanti, scoprendo le straordinarie qualità di maneggevolezza, efficienza e prestazioni della Nuova Lancia Ypsilon. Ogni concessionario offre anche l’opportunità di esplorare l’intera gamma della vettura, disponibile negli allestimenti Ypsilon, LX e Cassina, e nelle versioni elettrica e ibrida.

Inoltre, i clienti possono scoprire un’offerta finanziaria imperdibile: fino al 31 dicembre, è possibile guidare la Nuova Lancia Ypsilon Ibrida con una rata mensile di soli 200€ per 48 mesi. In alternativa, la Nuova Ypsilon Elettrica può essere acquistata con una rata di 200€ al mese per 36 mesi. È importante sottolineare che in entrambi i casi il primo pagamento è posticipato di 90 giorni. Al termine del finanziamento, i clienti avranno la possibilità di scegliere se sostituire, mantenere o restituire il veicolo, offrendo così massima flessibilità e convenienza.

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, ha dichiarato: “La Nuova Lancia Ypsilon è un’autentica opera d’arte in movimento, un’icona di eleganza italiana che fonde tradizione e innovazione. Siamo entusiasti di portare questa esperienza unica sulle strade di Milano, un palcoscenico ideale per celebrare il design senza tempo, la sostenibilità e la tecnologia all’avanguardia del nostro nuovo modello. Questi stessi valori, che ci guidano da 118 anni, ci accompagneranno anche nel futuro, affrontando le sfide della mobilità di domani.”