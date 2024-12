Nuova Lancia Ypsilon: proseguono in Italia i “Nuova Ypsilon Experience Days”

Anche il secondo weekend dei “Nuova Lancia Ypsilon Experience Days” ha ottenuto un successo straordinario, confermando ancora una volta che il formato scelto è vincente per la sua qualità e il suo livello di coinvolgimento. A testimoniarlo sono le migliaia di visitatori che hanno partecipato all’evento, esplorando le esposizioni all’aperto e testando la nuova vettura, apprezzandone le eccezionali caratteristiche in termini di maneggevolezza, efficienza e prestazioni.

Prosegue l’iniziativa dedicata a Nuova Lancia Ypsilon, che fino al 15 dicembre sarà disponibile con test drive aperti al pubblico

L’iniziativa offre l’opportunità non solo di ammirare la Nuova Lancia Ypsilon, un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità, passato e futuro, ma anche di testare le versioni ibride ed elettriche della vettura, tutto immersi in un’atmosfera pre-natalizia che evoca la calda sensazione di accoglienza tipica di una casa italiana. Questo evento riflette pienamente la filosofia del marchio e l’esclusività dei rinnovati showroom Lancia.

In particolare, questo fine settimana sarà ricco di eventi unici e affascinanti, in perfetta sintonia con il nuovo “capolavoro in movimento” creato da Casa Lancia. Si inizia il 12 dicembre a Imola, dove la Lancia Ypsilon sarà esposta di fronte al suggestivo Teatro Comunale “Ebe Stignani”, in occasione della prima di Samusà di Virginia Raffaele. Il giorno successivo, la vettura sarà protagonista al “Tuna Cantina e Pescato”, un rinomato locale situato in Piazza Sarzano, nel cuore di Genova.

Sempre il 13 dicembre, a partire dalle 18.00, la Lancia Ypsilon sarà esposta presso l’esclusivo locale “Deus Ex Machina” situato in via Thaon de Revel a Milano. Questa eleganza, che contraddistingue il marchio, caratterizza anche uno degli hotel più lussuosi di Viareggio, l’Hotel Principi di Piemonte, che dal 13 al 15 dicembre ospiterà diversi esemplari del nuovo modello, offrendo ai visitatori la possibilità di effettuare emozionanti test drive. Nello stesso fine settimana, la Nuova Ypsilon sarà protagonista dell’atmosfera natalizia di un evento organizzato dalla Pro Loco di Terme di Vigliatore (ME).

Il 14 dicembre, la vettura sarà presente presso il Tennis Club Monviso di Torino, dove accoglierà gli appassionati di paddle e bridge, offrendo anche la possibilità di effettuare test drive presso la concessionaria adiacente al club. Inoltre, dal 14 al 15 dicembre, ci saranno numerosi appuntamenti, tra cui la Fiera del Mediterraneo a Palermo, il Villaggio di Natale al Giardino Ibleo nel centro storico di Ragusa, e il Wine Fest di Siracusa. Negli stessi giorni, la Nuova Ypsilon sarà in mostra anche a Bologna, in piazza Galvani, in occasione del mercatino di Natale organizzato dalla Fondazione ANT Italia, e in Piazza Dante a Caserta.