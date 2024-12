Fiat Grande Panda: a proposito dei prezzi ci potrebbe essere una sorpresa

Fiat Grande Panda è stata la grande novità per la casa italiana in questo 2024 che ormai volge al termine. La vettura presentata in pompa magna lo scorso 11 luglio a Torino non è ancora arrivata sul mercato. Al momento l’auto è in vendita solo in versione elettrica in alcuni mercati selezionati: Francia, Germania, Portogallo, Austria e Olanda. In Italia si dice che gli ordini si possano aprire a gennaio 2025 per la versione completamente elettrica mentre per l’ibrida si dovrà attendere ancora. Si ipotizza la prossima estate come periodo in cui potrebbe avvenire lo sbarco in concessionaria del modello anche se al momento non ci sono date certe trattandosi di semplici indiscrezioni.

Una piccola sorpresa potrebbe esserci rispetto alle ipotesi iniziali sul prezzo di Fiat Grande Panda ibrida

Sulla versione completamente elettrica non ci dovrebbero essere sorprese. La Fiat Grande Panda a zero emissioni in Italia dovrebbe partire da un prezzo di poco inferiore ai 25 mila euro al netto di qualsiasi incentivo. L’auto dovrebbe essere ben accessoriata già dalla sua versione entry level, con la versione top di gamma che invece dovrebbe costare poco meno di 28 mila euro. Il motore sarà completamente elettrico da 83 kW (113 CV) con batteria da 44 kWh.

Qualche sorpresa in più la potrebbe invece riservare la versione ibrida di Fiat Grande Panda che poi come sappiamo è la entry level della gamma. Questa secondo lo stesso numero uno di Fiat Olivier Francois sarebbe partita da un prezzo intorno ai 19 mila euro ma full optional e con cambio automatico di serie.

Però secondo le ultime indiscrezioni trapelate, si vocifera che a proposito del prezzo di Fiat Grande Panda vi possa essere una sorpresa e non in positivo. Il prezzo infatti potrebbe essere leggermente più elevato di quanto pensato fino ad ora con l’auto che non dovrebbe costare poco meno di 19 mila euro come pensato inizialmente, ma intorno ai 20 mila euro. Quindi non una differenza clamorosa ma comunque un aumento di circa mille euro sui prezzi ipotizzati inizialmente.

Ovviamente si tratta solo di voci e non sappiamo se davvero siano attendibili. Però abbiamo deciso di riportare ciò dato l’interesse che c’è attorno a questa auto e la curiosità su quelli che saranno i prezzi sul nostro mercato.

La verità in proposito la avremo solo e soltanto quando gli ordini per Fiat Grande Panda si apriranno ufficialmente anche in Italia. Bisogna però ricordare che è quasi sicuro che inizialmente sarà venduta solo la versione elettrica dunque per avere certezze sui prezzi dell’ibrida si dovrà aspettare la fine della prossima primavera se non addirittura l’estate. Questa disporrà del motore 1,2 turbo da 3 cilindri con tecnologia Mild-Hybrid a 48 Volt e 101 CV.

Ricordiamo infine che Fiat Grande Panda viene prodotta in Serbia presso lo stabilimento di Kragujevac su piattaforma smart car di Stellantis ed è la prima di una nuova serie di auto che Fiat lancerà sul mercato nei prossimi anni a partire dalla nuova Fiat Multipla che forse vedremo l’anno prossimo e proseguendo con quella che al momento viene soprannominata Fiat Panda Fastback o più semplicemente Fiat Fastback.