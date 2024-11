Citroen C3 Aircross ottiene 0 stelle nei crash test di Latin NCAP

Citroen C3 Aircross, nella sua versione per il Sud America, ha ottenuto una valutazione di sicurezza di 0 stelle al Latin NCAP. Secondo l’ultimo rapporto di Latin NCAP, la vettura di Citroen ha ottenuto una valutazione di sicurezza pari a 0 stelle per la sicurezza di adulti e bambini. Il modello testato dall’ente autonomo era un modello con guida a sinistra prodotto in Brasile. Era dotato di due airbag, cinture di sicurezza a tre punti per tutti e ancoraggi ISOFIX e controllo elettronico della stabilità (ESC) di serie.

Valutazione di sicurezza pari a 0 stelle nei crash test di Latin NCAP per la Citroen C3 Aircross sudamericana

La Citroen C3 Aircross è stata sottoposta a vari test, tra cui impatto frontale e laterale, colpo di frusta, protezione dei pedoni e controllo elettronico della stabilità (ESC). Sebbene abbia ottenuto risultati abbastanza buoni in alcune aree, ha ricevuto zero punti per l’impatto laterale contro il palo a causa della mancanza di protezione laterale della testa, che è una caratteristica di sicurezza obbligatoria in molti mercati.

Il test di impatto frontale ha evidenziato una protezione insufficiente per il torace del passeggero anteriore, mentre l’impatto laterale ha mostrato un’elevata intrusione nell’abitacolo, aumentando il rischio di lesioni agli occupanti. La protezione contro il colpo di frusta è risultata inadeguata per il collo degli adulti. Per i bambini, la protezione dinamica non ha ottenuto punti a causa della mancata conformità delle marcature ISOFIX agli standard NCAP in America Latina e il produttore non ha fornito piani per correggere il problema.

La maggior parte dei seggiolini testati ha fallito l’installazione, e l’airbag del passeggero di Citroen C3 Aircross non può essere disattivato per CRS rivolti all’indietro. La protezione per i pedoni varia tra marginale e debole, e i promemoria delle cinture non rispettano gli standard. Mancano di serie sistemi come l’assistenza alla velocità, la frenata autonoma e il supporto alla corsia.

Citroen C3 Aircross / Nuova Aircross ha ottenuto il 50% nei test di protezione dei pedoni e degli utenti vulnerabili della strada. L’auto ha soddisfatto le normative UN127 sulla protezione dei pedoni. La maggior parte delle aree di impatto della testa ha offerto una protezione marginale o adeguata. La protezione della parte superiore della gamba è risultata debole ai bordi, ma buona al centro in una piccola sezione.

La protezione della parte inferiore della gamba era buona. I voti sono stati tagliati perché Citroen C3 Aircross / New Aircross non ha AEB VRU nemmeno come caratteristica opzionale. Nei sistemi di assistenza alla sicurezza, Citroen C3 Aircross / New Aircross ha ottenuto il 35%. Il promemoria cintura di sicurezza (SBR) è disponibile solo per il conducente e dunque non è conforme ai protocolli Latin NCAP. I punti sono stati tagliati perché funzionalità come assistenza alla velocità, rilevamento angoli ciechi, sistemi di supporto corsia, rilevamento bordo strada e AEB interurbano non sono disponibili.