Ram 1500 trionfa come pickup dell’anno secondo MotorTrend

MotorTrend ha nominato il Ram 1500 il suo Truck of the Year 2025 dopo settimane di test, poiché i redattori della pubblicazione automobilistica hanno assegnato punteggi elevati al camion in ogni categoria del processo di test competitivo.

Ram 1500 2025 eccelle in tutte le categorie della competizione e trionfa come pickup dell’anno di MotorTrend

Le capacità prestazionali del motore Hurricane Straight-Six Turbo da 3,0 litri che eroga fino a 540 cavalli hanno avuto un ruolo significativo nella valutazione e nel punteggio. I redattori di MotorTrend hanno anche elogiato l’ampia varietà di livelli di allestimento tra cui scegliere, dall’opulenza del Tungsten alla grezza capacità fuoristrada del RHO.

“I pick-up full-size giocano nel segmento più brutalmente competitivo nel settore automobilistico e il Ram 1500 del 2025 ha ottenuto una solida vittoria con lusso di riferimento, capacità fuoristrada e un’ampiezza di livelli di allestimento in precedenza non disponibili nei segmenti dei pick-up”, ha affermato Tim Kuniskis, CEO del marchio Ram. “L’intero team Ram, dal design e dall’ingegneria ai nostri concessionari, è orgoglioso che MotorTrend riconosca il Ram 1500 come il suo Truck of the Year 2025”.

Questo riconoscimento segna la settima volta che un pick-up Ram si è guadagnato il prestigioso titolo da quando Ram è diventato un marchio autonomo nel 2009: 2010, 2013, 2014, 2019, 2020, 2021 e 2025. I premi “Of the Year” di MotorTrend riconoscono i migliori veicoli che rappresentano un valore eccezionale, la superiorità nelle loro classi e l’impatto sulla scena automobilistica. I riconoscimenti sono uno dei premi più ambiti del settore automobilistico e rappresentano l’apice di un segmento estremamente competitivo.

“La gamma Ram 1500 è il sogno di un appassionato di camion dall’alto verso il basso, offrendo potenza sotto il cofano, efficienza su strada, nonché comfort e lusso all’interno dell’abitacolo”, ha affermato Ed Loh, responsabile editoriale di MotorTrend Group. “La competizione è stata incredibilmente dura quest’anno, con nuovi sfidanti e targhe storiche, ma i solidi e innegabili miglioramenti di Ram alla gamma 1500 hanno soddisfatto tutti i criteri di valutazione del Truck of the Year, sigillando la sua vittoria sugli altri concorrenti più appariscenti”.

I vincitori del premio “Of the Year” non vengono scelti tramite un confronto diretto con altri finalisti, ma piuttosto in base a come ogni contendente si misura rispetto ai sei criteri del premio: avanzamento nel design, eccellenza ingegneristica, efficienza, sicurezza, valore e prestazioni della funzione prevista.

I veicoli in gara per il Truck of the Year vengono prima sottoposti alla serie completa di test sulle prestazioni di MotorTrend presso un centro di collaudo automobilistico professionale per valutare praticamente ogni aspetto di ogni veicolo, quindi valutati su strade reali caricate, scariche e durante il traino, nonché presso una struttura fuoristrada di prim’ordine, prima che venga selezionato un vincitore.

A complemento delle sue capacità di propulsione, la guida e la maneggevolezza leader della categoria del Ram 1500 sono ottenute tramite una sospensione posteriore indipendente multi-link con sospensioni pneumatiche disponibili, esclusive del segmento. Il Ram 1500 più tecnologicamente avanzato di sempre offre una serie di funzionalità all’avanguardia incorporate negli interni di prima qualità del segmento, tra cui l’avanzato sistema Uconnect 5 con un nuovo touchscreen da 14,5 pollici, uno schermo passeggero da 10,25 pollici, il primo del segmento, un head-up display e un sistema audio Klipsch Reference ultra-premium da 23 altoparlanti. I sistemi di sicurezza attiva e di protezione includono Hands-free Active Driving Assist, il sistema di guida autonoma di livello 2+ di Ram.