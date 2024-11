Nuova Jeep Compass: prima foto spia della futura generazione?

La nuova Jeep Compass è pronta e ha iniziato i suoi test sulle strade europee, avvistata per la prima volta durante test su strada. Basata sulla piattaforma modulare STLA Medium, la futura Compass è stata fotografata dal canale @au_tospotter mentre effettuava i test in Italia, dove sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi.

Prima foto spia per il prototipo della nuova Jeep Compass

La nuova Jeep Compass sarà inoltre realizzata anche a Goiana in Brasile, mentre il suo destino in Messico rimane incerto, influenzato dai cambiamenti politici negli Stati Uniti. La gamma comprenderà versioni con motore a combustione, ibrido plug-in e una variante 100% elettrica. In Europa sarà disponibile solo in versione ibrida ed elettrica al 100 per cento. In Brasile, sarà disponibile anche con un motore flex, incluso un’opzione Bio-Hybrid che utilizza un 1.3 Turbo da 185 cavalli.

Rispetto all’attuale modello che presenta una lunghezza di 4,40 metri, la nuova Jeep Compass appare più lunga, con dimensioni simili alla Jeep Commander. Questo è evidente nelle ampie porte posteriori e nei grandi oblò laterali. Gli archi delle ruote quasi squadrati richiamano uno stile della prima generazione, un tentativo di omaggio che sembra superfluo, considerando il limitato successo globale di quel design.

Ciononostante, questa nuova Jeep Compass potrebbe incorporare una terza fila per il mercato europeo, dato che al momento non ci sono piani per portare i modelli Commander e Meridian in quel mercato. Per quanto riguarda il motore a benzina, la Nuova Jeep Compass dovrebbe utilizzare sia il 1.0 Turbo, sia il 1.3 Turbo, mentre la versione PHEV sarà equipaggiata con il nuovo 1.5 Turbo. La versione elettrica dovrebbe essere offerta con uno o due motori, quest’ultimo sarà la versione AWD, che aggiungerà più potenza e coppia alle ruote, oltre ad una maggiore autonomia.

Qui vi mostriamo un render del sito francese Auto-moto che immagina così lo stile di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo di primo piano nella gamma globale di Jeep ma anche per il futuro dello stabilimento Stellantis di Melfi dove verrà fabbricata per l’Europa insieme alla nuova Lancia Gamma.