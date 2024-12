Nuova Fiat Multipla: si candida a diventare la più amata dagli italiani

Nuova Fiat Multipla sarà una delle prossime novità della gamma della principale casa automobilistica italiana, con il debutto che dovrebbe avvenire tra il 2025 e il 2026. Di questa auto sappiamo già molte cose. Ad esempio sappiamo che nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e che avrà una lunghezza di circa 4,4 metri. Sappiamo anche che arriverà sul mercato in versione a 5 e 7 posti e con motori elettrici e ibridi.

Ampio spazio, prezzo interessante e un design accattivante renderanno la nuova Fiat Multipla molto appetibile

Della nuova Fiat Multipla sappiamo che avrà molte cose in comune con Fiat Grande Panda da cui differirà per le dimensioni offrendo circa 40 cm in più e dunque uno spazio interno decisamente più ampio. Essa avrà inoltre molte cose in comune anche con la recente Citroen C3 Aircross. La sua produzione non avverrà purtroppo in Italia e nemmeno in Europa ma in Nord Africa. Per la precisione verrà costruita presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco dove già vengono prodotte anche Fiat Topolino, Citroen Ami e Opel Rocks.

Sono in molti a pensare che, sebbene non abbia nulla a cui spartire con la vecchia generazione, la nuova Fiat Multipla abbia le carte in regola per diventare uno dei modelli più apprezzati e popolari nel mercato auto italiano in assoluto. Infatti questa auto offrirà ampio spazio, una buona dose di tecnologia, un design accattivante e il tutto con un rapporto qualità prezzo molto ma molto interessante. Insomma si tratterà di una ricetta simile a quella di Fiat Grande Panda, altra auto che secondo gli addetti ai lavori nei prossimi anni potrebbe avere molto mercato non solo in Italia ma un po’ in tutto il mondo.

Vedremo se queste previsioni saranno confermate dai dati di vendita ufficiali quando finalmente questo modello sarà divenuto realtà molto probabilmente nel corso del 2026. Per il momento le prime previsioni dicono che grazie a questa auto Fiat potrebbe dare fastidio anche a Dacia.