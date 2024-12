Alfa Romeo Junior protagonista a Milano per “The Car of The Year 2025”

A Milano è in corso, fino al 15 dicembre, l’evento organizzato dal mensile Auto per presentare e testare le sette finaliste del premio internazionale “The Car of The Year 2025”. La vettura vincitrice, selezionata dalla giuria, sarà incoronata regina d’Europa il 10 gennaio 2025 durante il Salone di Bruxelles. Tra le finaliste spicca la nuova Alfa Romeo Junior, compatta sportiva che segna il ritorno del marchio nel segmento B, dopo essere stata inclusa nella short list del prestigioso riconoscimento. La selezione è stata effettuata da una giuria composta da 60 giornalisti dell’automobile provenienti da 23 Paesi europei.

La nuova Alfa Romeo Junior in versione Ibrida da 136 CV sarà disponibile in piazza Burri, presso CityLife Shopping District

A Milano, presso Piazza Burri nel CityLife Shopping District, il pubblico può ammirare e testare la Junior Speciale Ibrida. Questa location, nel più grande distretto commerciale urbano d’Italia, si sposa perfettamente con l’immagine della vettura: un’icona di stile accattivante che unisce design unico, tecnologia avanzata e prestazioni dinamiche eccellenti. Gli appassionati possono vivere un’esperienza esclusiva registrandosi per il test drive online o direttamente in loco.

Gli istruttori professionisti della XDriving School accompagneranno i partecipanti per scoprire al meglio le caratteristiche della nuova Alfa Romeo Junior. L’evento offre un’occasione imperdibile per toccare con mano l’eccellenza italiana in termini di stile, sportività e innovazione, confermando la Junior come un oggetto unico e irresistibile, simbolo del futuro del marchio nel segmento B.

Con un’anima sportiva, dimensioni compatte e uno stile italiano inconfondibile, la nuova Junior segna il ritorno di Alfa Romeo nel segmento B. Questo modello rappresenta una porta d’accesso ideale al mondo Alfa Romeo per appassionati di lunga data e nuovi estimatori del marchio. Progettata per distinguersi, la Junior è la compatta più sportiva e coinvolgente da guidare nella sua categoria, capace di conquistare chi ha amato Giulietta e Mito, richiamando al contempo una nuova generazione di Alfisti.

Con il suo design accattivante e la promessa di prestazioni dinamiche, la Junior punta a diventare un punto di riferimento nel segmento, combinando emozione e accessibilità. Inclusiva e pensata per chi cerca una vettura che si faccia notare, offre un’esperienza unica e appagante al volante. La Junior non è solo un’auto, ma un modo per celebrare il piacere della guida, incarnando l’eccellenza del design e della tecnologia italiana in un formato compatto e versatile, senza compromessi.

La nuova Junior nasce con un obiettivo chiaro: conquistare una nuova generazione di automobilisti, e lo fa con un design fresco e innovativo che cattura subito l’attenzione. Nonostante il linguaggio moderno, mantiene intatta la sua anima sportiva, offrendo un’esperienza di guida coinvolgente e adatta alla vita di tutti i giorni.

La gamma offre soluzioni per ogni esigenza. La versione ibrida è equipaggiata con un motore 48V Hybrid VGT da 136 CV, una tecnologia avanzata che la rende la prima del segmento a proporre anche la trazione integrale Q4. Per chi cerca un’opzione più sostenibile, c’è la elettric, disponibile in due varianti: una con 156 CV e un’autonomia fino a 410 km, ideale per chi desidera efficienza senza rinunciare alle prestazioni, e la versione Veloce da 280 CV, che incarna al massimo il DNA sportivo di Alfa Romeo.

Alfa Romeo Junior Speciale Ibrida è equipaggiata con un sistema 48V Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 136 CV. Questa tecnologia abbina una batteria agli ioni di litio da 48 volt a un motore elettrico da 21 kW, integrato nel cambio a doppia frizione a 6 rapporti. L’interazione tra motore elettrico, inverter e centralina di trasmissione è progettata per ottimizzare l’efficienza complessiva.

Grazie a questa configurazione, la Junior Ibrida offre un’esperienza di guida fluida e avanzata, consentendo di viaggiare in modalità elettrica per oltre il 50% del tempo durante gli spostamenti urbani. Non si limita alle manovre di parcheggio o ai bassi regimi, ma permette anche di affrontare tratti extraurbani in elettrico, fino a una velocità di 150 km/h in condizioni di basso carico. Una soluzione che unisce sostenibilità, prestazioni e praticità, ideale per chi cerca un’auto efficiente e versatile.