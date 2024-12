Alfa Romeo Junior è “Auto dell’anno 2024” per Auto Motor & Sport Sweden

La nuova Alfa Romeo Junior è stata eletta Auto dell’Anno 2024 dai lettori di Auto Motor & Sport Sweden. La nuova entry level della casa automobilistica del Biscione ha ricevuto un impressionante 26 per cento dei voti, assicurandosi questo prestigioso riconoscimento in un mercato, come quello svedese, dove il veicolo debutterà presto presso le concessionarie. Questo risultato è una testimonianza della passione e dell’attesa che la nuova Junior ha suscitato tra gli appassionati di auto svedesi.

I lettori di Auto Motor & Sport Sweden hanno eletto l’Alfa Romeo Junior Auto dell’Anno 2024

Rami Kittilä, Country Manager Alfa Romeo in Svezia ha dichiarato in proposito: “L’entusiasmo e l’attenzione che la nuova Alfa Romeo Junior ha generato ancora prima del suo lancio sono un risultato incredibile. È una chiara dimostrazione della capacità del modello di unire la passione italiana all’innovazione tecnologica in un modo che coinvolge davvero”. Dunque per Alfa Romeo un’altra buona notizia.

La carriera del nuovo SUV compatto che ha riportato il Biscione nel segmento B del mercato sembra dunque essere iniziata nel migliore dei modi. Ricordiamo che sono già oltre 10 mila gli ordini ricevuti dalla casa milanese per il nuovo SUV compatto che tra l’altro deve ancora arrivare in diversi mercati, tra cui proprio quello svedese da dove arriva questo premio.

Alfa Romeo Junior presentato lo scorso 10 aprile a Milano rappresenta l’inizio del nuovo corso di Alfa Romeo sotto Stellantis che proseguirà nel 2025 con il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio e poi nel 2026 con quello della nuova Alfa Romeo Giulia.