L’ex stabilimento Maserati potrebbe vivere una nuova vita grazie a un designer Ferrari

La rinascita dello stabilimento ex Maserati “Avvocato Giovanni Agnelli” di Grugliasco potrebbe vedere presto l’arrivo di una nuova realtà. Si tratterebbe infatti di un ambizioso progetto che punta a produrre “city car di lusso”, una supersportiva e l’inevitabile SUV. Il focus sarebbe quasi esclusivo sull’elettrico, come vuole la tendenza di quasi tutti i grandi marchi.

Dietro questa iniziativa si cela un nome prestigioso nel panorama automotive. Jason Castriota, celebre designer con un passato in Saab, Pininfarina e Bertone, non è certo un nome di secondo piano. Per lui si tratterebbe di un ritorno significativo, dato che proprio in Bertone aveva mosso passi fondamentali della sua carriera.

Lo stabilimento Maserati, ormai inutilizzato, è stato messo in vendita da Stellantis dopo il fallimento del progetto del “Polo del Lusso” voluto da Sergio Marchionne. A distanza di un anno dalla chiusura del sito da parte dell’ex CEO Carlos Tavares, l’immobile, valutato circa 20 milioni di euro, risulta gestito dall’Ipi di Massimo Segre, che aveva persino pubblicato l’annuncio su portali immobiliari come Immobiliare.it, anche se poi lo ha rimosso

Il progetto attuale sembra legato a Eve Nexus Italia Srl, una società guidata da Castriota e con sede a Torino. La start-up, che dispone di un capitale sociale di 100.000 euro, ha come CEO Thomas Heffernan, un inglese con esperienza nello sviluppo del business nel settore automobilistico. Mentre i dettagli della trattativa restano riservati, è noto che Eve Nexus rappresenta il “punto di arrivo” di un consorzio di investitori americani, che sarebbero pronti a finanziare l’acquisto e rilanciare finalmente lo stabilimento.

Jason Castriota, originario del Connecticut e con una carriera internazionale, è noto per il design di icone come la Ferrari 599 GTB Fiorano e la Maserati Gran Turismo. Durante la sua esperienza in Bertone, prima del fallimento, aveva firmato il prototipo Mantide. Ora, il suo obiettivo sembra essere certamente quello di dare nuova vita all’ex fabbrica Maserati, ma anche rilanciare l’intera area in nome di un nuovo polo produttivo innovativo.

Ma il capitale sociale dichiarato sarà sufficiente per un’operazione così importante? Se gli investitori sono pronti a mettere in campo risorse significative, il percorso per riprendere in mano la produzione nell’ex stabilimento Maserati potrebbe rivelarsi tutt’altro che semplice.