Alfa Romeo e Maserati: con lo stesso CEO si torna al polo del lusso di Marchionne?

Ieri vi abbiamo scritto della grande novità per Alfa Romeo e Maserati e cioè la nomina di Santo Ficili a nuovo amministratore delegato dei due brand al posto rispettivamente di Jean Philippe Imparato e Davide Grasso. Il fatto di aver previsto un solo CEO per questi due brand ha fatto tornare in mente a molti il cosiddetto “Polo del lusso” pensato dal compianto Sergio Marchionne che voleva fare dei due brand due marchi di livello elevato.

Nel 2016, Sergio Marchionne introdusse il concetto del Polo del Lusso, progettato per far emergere Maserati e Alfa Romeo come pilastri distinti: uno orientato al lusso e l’altro al dinamismo sportivo. Questa strategia mirava a posizionarli ai vertici del mercato, immediatamente sotto Ferrari, con un’attenzione particolare per il centro nevralgico di Mirafiori. Sebbene ambiziosa, questa visione non anticipava le sfide imminenti dell’industria automobilistica con il passaggio obbligato verso veicoli elettrici. Tuttavia, il piano sottolineava chiaramente il valore distintivo di entrambi i marchi, senza compromessi.

Attualmente, quello che un tempo era il più grande stabilimento automobilistico d’Europa si presenta quasi desolato dal punto di vista produttivo, con un futuro che si concentra sulla Fiat 500 ibrida. Non resta che augurare buon lavoro a Santo Ficili, un manager con una vasta esperienza in FCA e Stellantis, affinché riesca a riportare Alfa Romeo e Maserati a competere con incisività e determinazione, come avveniva in passato.

Quello che sembra certo è che questa nomina allontana Maserati dalla Ferrari. Nei mesi scorsi si era sparsa la voce del possibile spin-off da Stellantis della casa automobilistica del tridente che sarebbe confluita in Ferrari. La nomina dello stesso CEO di Alfa Romeo però fa pensare che in futuro più che alla Ferrari Maserati farà riferimento proprio alla casa automobilistica del Biscione. Vedremo in concreto tutto questo cosa comporterà per i due brand in attesa di rilancio ormai da molto tempo.