L’erede di Alfa Romeo Giulietta? Sarà una bomba

Ogni settimana che passa sembra sempre più probabile che Alfa Romeo Giulietta possa ricevere un’erede. Non si dovrebbe però trattare di una nuova generazione del mitico modello ma di una vettura totalmente diversa. L’idea di cambiare nome deriverebbe dal fatto che si tratterebbe di una vettura completamente nuova come stile e filosofia rispetto al mitico modello uscito di scena nel 2019. Tanto che lo stesso ex CEO Imparato aveva ipotizzato nomi quali quello di nuova Alfetta o nuova Brera.

Alfa Romeo Giulietta: se avrà un’erede si tratterà di un’auto fuori dal comune

Diciamo subito che al momento non è ancora certo che ci sarà un’erede di Alfa Romeo Giulietta. Una decisione sarà presa dal nuovo capo di Alfa Romeo Santo Ficili probabilmente entro la fine del prossimo anno. Di certo una vettura di questo tipo con le caratteristiche anticipate da Imparato farebbe gola a molti. Imparato infatti aveva parlato di una berlina coupeggiante, con coda tronca e stile molto sportivo e aerodinamico che poi a quanto pare sarà una delle caratteristiche principali di tutte le future auto del Biscione a cominciare dalle nuove Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Giulia che vedremo rispettivamente nel 2025 e nel 2026.

Dunque anche l’eventuale erede di Alfa Romeo Giulietta che se si farà non vedrà la luce prima del 2028, verrebbe realizzata sulla stessa falsariga. Molto dipenderà da quelle che saranno le future strategie del marchio che ovviamente saranno influenzate dai risultati conseguiti nei prossimi anni e anche da come nel frattempo il mercato auto si sarà evoluto a livello globale rispetto alla situazione attuale. Di certo se questa auto si farà sarà una vera e propria bomba.