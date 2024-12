Jeep vince in due categorie il premio “Os Eleitos” di Quatro Rodas in Brasile

Jeep continua a distinguersi sul mercato auto in Brasile e si aggiudica altri due premi nel sondaggio “Os Eleitos”, realizzato dalla Rivista Quatro Rodas. La Renegade è stata scelta come miglior SUV compatto e la Commander come miglior SUV grande, rafforzando il ruolo di leader del marchio in questo segmento. I modelli sono stati valutati dai proprietari in base a 23 attributi diversi e hanno ottenuto il primo posto nelle rispettive categorie.

Equipaggiata con il motore turbo T270 da 185 CV, la Renegade è stato il primo SUV prodotto presso il Goiana Automotive Hub, a Pernambuco. È l’unico della sua categoria ad avere le quattro ruote indipendenti e la trazione 4×4, oltre ad altre importanti caratteristiche, come la garanzia di 5 anni. Il modello ha ricevuto nella gamma 2025 nuove funzionalità che ne rafforzano il design iconico e rendono la gamma ancora più competitiva con le versioni Altitude, Night Eagle, Sahara e Willys.

Votato come il miglior SUV di grandi dimensioni, Jeep Commander è sinonimo di raffinatezza, comfort, tecnologia e prestazioni. Oltre alle motorizzazioni turbo flex e turbodiesel, il modello ha nel suo portafoglio due versioni equipaggiate con il potente motore Hurricane 2.0T con trazione 4×4, che eroga ben 272 CV di potenza e 400 Nm di coppia al SUV.

Puntando alla sicurezza, il Commander dispone di serie di tecnologie di guida semi-autonoma di livello 2 in tutte le versioni, garantendo ancora più comfort e protezione. Vale anche la pena ricordare che il Commander offre comfort e spazio fino a 7 passeggeri, disponendo di un bagagliaio tra i più capienti della sua categoria.

“Questo riconoscimento, proveniente direttamente dai proprietari dei nostri modelli, riflette il costante impegno di Jeep nell’offrire veicoli eccellenti che soddisfino le aspettative dei consumatori in termini di prestazioni, comfort e innovazione”, sottolinea Hugo Domingues, Vice Presidente Jeep per l’America del Sud.

Creato dalla Revista Quatro Rodas nel 2001, “Os Eleitos” comprende i 50 veicoli più venduti in Brasile nell’ultimo anno. Al questionario per scegliere le migliori auto dell’anno risponde il proprietario dell’auto, che dimostra la proprietà del veicolo tramite Renavam. In questo modo si garantisce che ogni persona risponderà al sondaggio una sola volta e che sia effettivamente il proprietario del veicolo valutato.