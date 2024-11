Jeep Commander al debutto in un nuovo mercato

Jeep aggiunge al suo portafoglio in Messico un Nuovo SUV che offre un’altra dimensione per l’avventura con una capacità fino a 7 passeggeri e 3 file di sedili. Jeep Commander arriva in Messico trasmettendo i valori di libertà, avventura, autenticità e passione, condividendo il già noto DNA del marchio. Naturalmente sofisticata, la nuova Commander invita tutti a scoprire nuove avventure. Il SUV di Jeep è progettato per offrire interni spaziosi e versatili, con un massimo di 3 file di sedili e uno spazio per il bagagliaio tra i migliori della sua categoria.

Jeep Commander è il nuovo SUV che si aggiunge al portafoglio del marchio in Messico

L’esterno del Commander presenta l’iconica griglia a sette barre, passaruota trapezoidali, cerchi da 19 pollici, illuminazione a LED, tendalino nero bicolore, oltre a tutto il lusso, la raffinatezza e il comfort che ha sempre avuto e che ha contraddistinto sempre il marchio. Il modello arriva sul mercato solo nella versione Overland con un’offerta di 5 colori esterni. In termini di dimensioni esterne, Jeep Commander ha: Lunghezza: 4.769 mm, Larghezza: 1.859 millimetri e Altezza: 1.685 mm.

Gli interni raffinati con più tecnologia e comfort, oltre alle 3 file di sedili marroni rivestiti in esclusiva pelle Nappa con accenti scamosciati, presentano cuciture color rame ed eleganti ricami in rilievo, il tettuccio panoramico Command-View è accompagnato da un rivestimento nero tetto che eleva il livello di sofisticazione di questo veicolo.

La seconda fila di sedili si sposta fino a 14 cm, per aumentare il volume del bagagliaio o per offrire più spazio alle gambe. Inoltre, gli schienali della seconda e della terza fila possono essere reclinati, offrendo una posizione più comoda a tutti i passeggeri. I sedili della nuova Jeep Commander possono essere adattati alle esigenze di ciascun utente. È possibile ribaltare un solo sedile della prima e della seconda fila oppure tutti i sedili se necessario, ottenendo fino a 16 combinazioni in totale, adattandosi alle esigenze di ciascun utente.

Dal punto di vista tecnologico, dispone di sistema audio Harman Kardon ad alta fedeltà con nove altoparlanti e subwoofer da 450 W che garantisce una definizione del suono superiore, aria condizionata Bi-Zone, caricabatterie wireless e bagagliaio con apertura elettrica con funzione vivavoce. Quadro strumenti da 10,25 pollici ad alta risoluzione, sistema Uconnect con touchscreen da 10,1 pollici di serie con Apple CarPlay wireless e Android Auto di serie.

La Jeep Commander 2025 incorpora il motore Turbo da 1,3 litri con 173 CV. La vettura integra la tecnologia “Turbo Flex” nella generazione del motore GSE “Global Small Engine”, che è un motore efficiente ed ecologico, poiché genera basse emissioni di CO2. Per estrarre tutta l’adrenalina da questo motore, è dotato di cambio automatico a 6 marce con modalità manuale AutoStick e leve del cambio al volante, che offrono un’esperienza di sportività e prestazioni.

La carrozzeria della Jeep Commander è composta per il 79% da acciaio ad alta resistenza che garantisce sicurezza agli occupanti aumentando la rigidità, l’articolazione e l’assorbimento degli urti. Commander incorpora 7 airbag e assistenza alla guida avanzata (ADAS) progettati per rendere ogni viaggio non solo più sicuro, ma anche più comodo. Tra gli aiuti che incorpora troviamo: Rilevamento della fatica, Sistema di parcheggio automatico, Frenata d’emergenza, punto cieco, Cruise Control, Sensori di parcheggio, Controllo della trazione, Rilevamento dei segnali stradali, Assistente al cambio di corsia e Sistema ISOFIX.