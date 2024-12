Lancia: proseguono i “Nuova Ypsilon Experience Days” 

Il primo weekend dei “Nuova Ypsilon Experience Days” ha ottenuto un grande successo in tutta Italia, con la vettura protagonista in piazze, luoghi d’arte, borghi storici e locali di tendenza. L’evento ha permesso al pubblico di scoprire da vicino la nuova auto del marchio, apprezzandone la maneggevolezza, l’efficienza e le prestazioni. Oltre 1200 partecipanti hanno preso parte alle esposizioni all’aperto, testando personalmente il modello e esplorandone le caratteristiche. I risultati testimoniano un crescente entusiasmo verso la Nuova Lancia Ypsilon, che si conferma un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, unendo passato e futuro in un’unica esperienza automobilistica.

Nuova Lancia Ypsilon fino al 15 dicembre sarà disponibile con test drive aperti al pubblico nei luoghi più iconici delle città italiane

L’iniziativa, avviata lo scorso fine settimana e in corso fino al 15 dicembre, coinvolge 160 concessionarie Lancia in tutta Italia, ognuna delle quali ha allestito un’area espositiva brandizzata, con al centro un esemplare della Nuova Lancia Ypsilon. La vettura, disponibile nelle versioni ibride ed elettriche, può essere anche provata tramite test drive.

L’atmosfera creata richiama la tradizione italiana dell’accoglienza, rispecchiando la filosofia del marchio e l’esclusività dei nuovi showroom Lancia. In parallelo, è attiva una vantaggiosa offerta finanziaria fino al 31 dicembre: la Nuova Ypsilon Ibrida può essere acquistata con una rata mensile di 200€ per 48 mesi, mentre la versione Elettrica è disponibile a 200€ per 36 mesi. In entrambi i casi, il primo pagamento è posticipato di 90 giorni. Alla fine del finanziamento, il cliente può scegliere se restituire, tenere o sostituire il veicolo. Questo fine settimana, l’iniziativa proseguirà con altre 25 esposizioni.