Nuova Lancia Ypsilon conquista la Città Eterna

Dopo il caloroso ricevimento a Torino e Milano, lo scorso weekend il roadshow della Nuova Lancia Ypsilon ha fatto tappa a Roma, una città dove il passato si fonde con il presente, creando un ambiente perfetto per guardare al futuro. L’atmosfera è stata ulteriormente arricchita dal fermento per l’imminente Giubileo 2025, il secondo con Papa Francesco, che si prevede coinvolgerà oltre 32 milioni di pellegrini da tutto il mondo.

Il Tour della La Nuova Lancia Ypsilon è arrivato a Roma

La flotta elegante, composta da dieci esemplari nelle versioni ibrida ed elettrica, ha percorso alcune delle mete più iconiche della capitale, come il Circo Massimo, il Colosseo, Piazza di Spagna, la Fontana di Trevi e Piazza Navona. Dalla cima del Gianicolo e dell’Aventino, gli ospiti hanno potuto godere di panorami mozzafiato sulla città. Inoltre, la straordinaria esperienza di guida ha reso ancora più affascinante il percorso attraverso le strade acciottolate di Trastevere, dove residenti e turisti hanno ammirato la Nuova Ypsilon in movimento.

Il tour è proseguito sui celebri colli romani, situati sulla riva destra del Tevere e intorno al Foro, epicentro politico dell’antica Roma. Tra dolci salite e panorami mozzafiato, le dieci auto hanno messo in evidenza le eccezionali caratteristiche di maneggevolezza, efficienza e prestazioni della Nuova Ypsilon. Questa vettura elegante si distingue nel paesaggio urbano per la sua facilità di guida e agilità, ma offre anche un’esperienza di guida emozionante, soprattutto tra le curve delle colline romane.

Il tour ha fatto tappa anche nel quartiere Prati, famoso per i suoi raffinati edifici e l’atmosfera elegante. Questa stessa classe si riflette all’interno della Nuova Ypsilon, che offre un ambiente simile a un “salotto di casa” tipico delle residenze italiane, sempre eleganti e armoniose. Viaggiare a bordo di questo modello significa entrare in una nuova dimensione di comfort e benessere in auto. Inoltre, è la prima vettura Stellantis dotata del sistema S.A.L.A., un’interfaccia intelligente che garantisce un’esperienza di guida confortevole e tecnologicamente avanzata, senza sforzi.

Il roadshow ha proseguito anche all’EUR, un’area che coniuga magnificamente architettura monumentale e ampi spazi verdi, simbolo di innovazione, tradizione, storia e sostenibilità. Caratteristiche che rispecchiano perfettamente la Nuova Ypsilon, una vettura che si distingue nel suo segmento per versatilità, efficienza e attenzione all’ambiente. La versione ibrida, in particolare, è equipaggiata con un motore da 1.2L e 100 CV (74 kW), un motore 48V a 3 cilindri, abbinato al cambio automatico e-DCT a 6 rapporti, che assicura un’eccellente efficienza, affidabilità e una guida fluida, con la possibilità di percorrere brevi tratti in modalità completamente elettrica.

La prossima settimana, il roadshow farà tappa a Napoli, una città ricca di energia e fascino, dove l’innovazione e l’eleganza del nuovo modello si fonderanno con la vivace atmosfera partenopea, celebrando così la passione italiana per il design e la mobilità sostenibile.

Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha dichiarato: “Dopo Torino e Milano, anche la tappa di Roma ha ottenuto un enorme successo, confermando che la Nuova Ypsilon è ormai nel cuore degli italiani. È un motivo di grande orgoglio per noi, che l’abbiamo immaginata, progettata e realizzata, rimanendo fedeli alla nostra identità storica, che affonda le radici in 118 anni di tradizione. L’entusiasmo del pubblico ci motiva a proseguire con il nostro Rinascimento, offrendo vetture che combinano stile, innovazione e sostenibilità. Con questa nuova energia, siamo pronti a guardare al futuro, per costruire un domani ancora più brillante per il marchio Lancia. E il meglio deve ancora venire!”