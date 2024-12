Peugeot anche a novembre si conferma leader del mercato delle auto elettriche in UK

Peugeot dimostra la sua leadership nell’elettrificazione dopo un forte mese di vendite a novembre. La casa del Leone continua a crescere nelle vendite combinate di veicoli elettrici, con la sua quota di veicoli elettrici che supera costantemente la quota di mercato complessiva e rimane il marchio di furgoni elettrici (e-LCV) più venduto nel 2024, quasi raddoppiando la sua quota di mercato al 21 per cento da inizio anno.

Le vendite di vetture elettriche di Peugeot in UK continuano a crescere

Da inizio mese, Peugeot ha aumentato la sua quota di mercato nel settore combinato di auto e furgoni elettrici al 6,3 per cento, rispetto al 2,3 per cento. Anche la quota di mercato della casa francese nel settore delle auto e dei furgoni è aumentata da inizio mese al 5,1 per cento, rispetto al 4,2 per cento registrato nello stesso periodo dell’anno scorso. Novembre è il secondo mese consecutivo in cui la quota di veicoli elettrici supera di oltre l’1 per cento quella del mercato tradizionale, dimostrando le credenziali del marchio come leader nell’elettrificazione e all’avanguardia della tecnologia nel Regno Unito.

Novembre è stato anche un mese di successo per Peugeot nel segmento delle auto elettriche, con un aumento della quota di mercato mensile al 5,6 per cento, rispetto all’1,3 per cento, in parte dovuto alle vendite impressionanti della nuova E-3008. La nuova E-3008 si è classificata al secondo posto nel segmento altamente competitivo dei SUV elettrici di medie dimensioni a novembre, con un secondo mese di vantaggio sulla nuova Renault Scenic. Mentre il mix di vendite di auto elettriche Peugeot è cresciuto al 31% a novembre, anche le vendite di auto complessive sono aumentate del 18 per cento, con unità vendute in aumento da 5.831 a 6.890. Ciò porta la quota di mercato complessiva delle auto del brand francese dal 3,7 per cento al 4,5 per cento a novembre.

Peugeot ha avuto un altro mese positivo, poiché il marchio continua a guidare il mercato degli e-LCV, con il nuovo E-Partner che rimane il furgone elettrico più venduto nel suo segmento nel 2024. Da inizio anno, la quota di mercato degli e-LCV è quasi raddoppiata al 21%, con un aumento di 10 punti percentuali rispetto al 2023.

Questa crescita è stata guidata dalla nuova gamma di furgoni elettrici Peugeot. Oltre al best-seller E-Partner, prodotto a Ellesmere Port, il furgone elettrico compatto numero uno dell’anno, la nuova gamma di furgoni elettrici Peugeot include anche l’E-Expert e l’E-Boxer. Nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, la casa transalpina detiene una solida quota di mercato del 7,7% dell’anno.

Peugeot è un marchio lungimirante ed è all’avanguardia nell’elettrificazione nel Regno Unito, offrendo la più ampia gamma elettrica di qualsiasi produttore europeo mainstream, con 12 veicoli elettrici tra cui nove autovetture e tre e-LCV. Con l’introduzione delle nuove E-3008 ed E-5008 Long Range, PEUGEOT offre ora anche le migliori autonomie della categoria, rispettivamente fino a 435 e 414 miglia (WLTP).

Oltre a offrire la gamma di veicoli elettrici più ampia di qualsiasi marchio tradizionale in Europa, il Leone offre ora la sua completa Allure Care su tutta la sua gamma di auto elettriche. Allure Care copre il motore elettrico, il caricabatterie, la trasmissione e i componenti elettrici e meccanici chiave fino a 8 anni/100.000 miglia. Allure Care si attiva automaticamente e gratuitamente dopo ogni servizio di manutenzione eseguito dai rivenditori partecipanti della rete Peugeot, estendendo la copertura per altri 2 anni/16.000 miglia. Il marchio di sochaux è il primo produttore europeo a offrire una copertura così ampia, evidenziando la fiducia del marchio nella qualità, affidabilità e durata dei suoi prodotti.

Eurig Druce, Amministratore delegato di Peugeot UK, ha affermato: “Siamo orgogliosi di dimostrare la nostra posizione di apripista nel passaggio all’elettrificazione nel Regno Unito, aumentando la nostra quota, incrementando le nostre vendite e raggiungendo i nostri obiettivi di mandato ZEV. Siamo costantemente leader nel mercato degli e-LCV con E-PARTNER che rimane il n. 1 degli e-LCV nel suo segmento, insieme a un mix di vendite di auto elettriche del 31% a novembre. PEUGEOT non solo è leader nel mercato degli e-LCV, ma offre anche la più ampia gamma di veicoli elettrici di qualsiasi produttore europeo, nonché la nostra impareggiabile copertura Allure Care di otto anni su tutta la nostra gamma di auto elettriche”.