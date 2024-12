Nuova Alfa Romeo Giulietta: ecco perchè il cambio di CEO di Stellantis favorisce il suo ritorno

Nuova Alfa Romeo Giulietta è una di quelle auto che spesso sono al centro delle discussioni dei numerosi fan della casa automobilistica del Biscione ma la verità è che al momento il suo ritorno non è nei piani dello storico marchio milanese. L’ex CEO di Alfa Romeo Imparato in passato aveva detto che una nuova Giulietta non era nelle previsioni e che al massimo, se le cose fossero andate in un certo qual modo, sarebbe potuta arrivare al suo posto un’altra vettura con il nome di nuova Alfetta o nuova Brera per affiancare il SUV Alfa Romeo Tonale.

L’arrivo di un nuovo CEO per Stellantis favorisce il ritorno nella gamma del Biscione di una nuova Alfa Romeo Giulietta?

Le cose però potrebbero cambiare velocemente in casa Alfa Romeo con l’avvento dapprima del nuovo CEO del Biscione Santo Ficili e nelle scorse ore anche con quello del nuovo CEO di Stellantis in sostituzione di Carlos Tavares che come sappiamo domenica ha dato le sue dimissioni che sono state immediatamente accettate dal Consiglio di amministrazione di Stellantis presieduto da John Elkann.

Questa mossa potrebbe cambiare le carte in tavola anche per quanto riguarda Alfa Romeo che al momento di sicuro ha nei suoi piani i lanci delle nuove Alfa Romeo Stelvio nel 2025 e della nuova Alfa Romeo Giulia nel 2026. Le cose come detto con il nuovo CEO di Stellantis però potrebbero cambiare. Questo infatti dovrà valutare la situazione di ogni brand ed apportare eventuali correttivi alle strategie implementate per i prossimi anni. Lo stesso ovviamente accadrà anche per il nuovo CEO di Alfa Romeo Santo Ficili e questo ovviamente potrebbe dare una grossa mano al ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulietta nella gamma della casa automobilistica del Biscione.

Al momento ovviamente sono solo supposizioni ma considerato che Stellantis dovrà fare qualcosa per aumentare le vendite dei suoi brand ed in primis di Alfa Romeo l’ipotesi di rivedere nella gamma del Biscione una vettura tanto popolare non sembra propriamente un qualcosa di campato in aria. Ovviamente se tornerà la nuova Alfa Romeo Giulietta, che qui vi mostriamo in alcuni celebri render tra cui quello di Mirko del Prete, sarà una vettura molto diversa dal modello uscito di produzione nel 2019. Vedremo dunque cos’altro emergerà in proposito.