Dodge Charger Daytona EV mostra i suoi nuovi colori

Mentre il dibattito resta aperto su quanto sia stato azzardato da parte di Dodge lanciare una muscle car completamente elettrica prima che il mercato fosse pronto ad accoglierla, Stellantis ha rivelato i quattro colori in cui la nuova Dodge Charger Daytona sarà disponibile al lancio negli USA. I colori scelti sono Peelout (arancione), Diamond Black, White Knuckle e Bludicrous. Inizialmente, si pensava che la gamma si limitasse a tre varianti di colore – Diamond Black, Triple Nickel e White Knuckle – ma sembra che i piani siano stati rivisitati e ampliati.

Inoltre, Stellantis ha annunciato un nuovo programma di finanziamento che potrebbe incentivare molti appassionati di muscle car ad acquistare la nuova versione elettrica, piuttosto che aspettare l’arrivo della versione tradizionale con motore a combustione interna (ICE) e motore turbo a sei cilindri in linea, prevista per la prossima estate o autunno, quando i concessionari cominceranno a riceverla.

I clienti che risiedono nel Nord-est, nel Sud e nel Centro degli Stati Uniti hanno l’opportunità di acquistare il nuovo veicolo elettrico (EV) con un finanziamento al tasso vantaggioso dello 0% per un periodo che può arrivare fino a 72 mesi, secondo un recente comunicato inviato ai concessionari. Tuttavia, questa promozione è limitata nel tempo e sarà valida solo fino al 2 dicembre. Si tratta di un’offerta indipendente che non può essere combinata con altri incentivi o promozioni in corso. Inoltre, solo i clienti con un punteggio di credito superiore alla media potranno usufruire di questa vantaggiosa proposta. Un aspetto che resta incerto è se tale promozione sarà estesa anche ai residenti della costa occidentale degli Stati Uniti, poiché non sono stati forniti dettagli in merito a questa possibile estensione.

Tuttavia, è importante sottolineare che Dodge non ha ancora confermato se la nuova Dodge Charger Daytona sarà eleggibile per il credito d’imposta EV da 7.500 dollari al momento dell’acquisto. Quello che è certo è che il modello risulta idoneo per ottenere il credito completo se viene preso in leasing, il che potrebbe rappresentare una soluzione più vantaggiosa per alcuni acquirenti.

Inoltre, Stellantis ha annunciato a ottobre che i clienti che restituiscono un veicolo Dodge in leasing potranno beneficiare di uno sconto fedeltà di 1.000 dollari sull’acquisto di una Charger Daytona del 2024. Tuttavia, come evidenziato da Cars Direct, l’azienda non ha ancora rivelato quale sarà il costo del leasing per questa nuova muscle car elettrica, lasciando quindi un’incertezza sui dettagli finanziari del leasing.

Chi desidera acquistare direttamente la Dodge Charger Daytona dovrà investire una somma di 61.590 dollari per la versione base R/T. Questo modello è equipaggiato con un motore capace di erogare ben 496 cavalli di potenza e 404 lb-ft di coppia (pari a 548 Nm), una cifra che fornisce abbondante potenza per soddisfare le esigenze della maggior parte degli acquirenti. Con queste prestazioni, la R/T è in grado di garantire una guida dinamica e appagante, pur rimanendo accessibile per molti appassionati di muscle car.

Tuttavia, per coloro che cercano prestazioni ancora superiori, Dodge offre la versione Scat Pack della Dodge Charger Daytona, che porta la potenza a 670 cavalli e 850 Nm di coppia, una configurazione decisamente più performante. Questo modello parte da un prezzo di 75.185 dollari, un importo considerevole, ma giustificato dalle eccezionali prestazioni. La Scat Pack è capace di accelerare da 0 a 60 mph (96 km/h) in appena 3,3 secondi, e di percorrere il quarto di miglio in soli 11,5 secondi, posizionandosi tra le muscle car più veloci della sua categoria.

Tuttavia, chi è intenzionato ad acquistare uno di questi modelli dovrà pazientare un po’ più a lungo di quanto inizialmente previsto. Infatti, la produzione della versione elettrica della Charger Daytona non era ancora cominciata la settimana scorsa, il che implica che i tempi di attesa per ricevere il veicolo potrebbero essere più lunghi del previsto.