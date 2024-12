Il Vauxhall Movano Hydrogen è stato nominato Editor’s Choice ai What Van? Awards 2025, riconoscendo la sua innovativa tecnologia a idrogeno e i vantaggi pratici per le aziende in tutto il Regno Unito. I premi What Van? celebrano il meglio del settore dei veicoli commerciali leggeri, con il riconoscimento Editor’s Choice riservato ai veicoli eccezionali che superano i limiti e stabiliscono nuovi parametri di riferimento. Progettato per soddisfare le esigenze degli operatori di flotte e delle aziende, il Modello offre un mix senza compromessi di praticità, efficienza e sostenibilità.

Il premio riconosce il design innovativo del Vauxhall Movano Hydrogen, nonché la sua tecnologia a zero emissioni e i vantaggi pratici

Movano Hydrogen è l’ultima aggiunta alla gamma di veicoli elettrici e a idrogeno Vauxhall, offrendo una soluzione a zero emissioni in uso con un’autonomia fino a 500 km (WLTP) e un tempo di rifornimento di soli cinque minuti per i serbatoi di idrogeno da 7 kg. Il motore elettrico produce 110 kW (150 CV) e una coppia massima di 410 Nm, mentre una batteria agli ioni di litio da 11 kWh fornisce supporto in fase di avviamento o accelerazione. Il sistema consente inoltre di immagazzinare l’energia di frenata e di immetterla nella batteria come elettricità tramite il motore elettrico che funziona come generatore.

James Dallas, editore di What Van? ha commentato: “Stellantis è arrivata presto sul mercato con un furgone a idrogeno di medie dimensioni, ma ora ha risposto alla domanda dei clienti di adattare la tecnologia ai furgoni di grandi dimensioni, dove, in termini di capacità di carico e autonomia, ha più senso. Per gli operatori di lunghe distanze, l’idrogeno potrebbe essere più adatto della tecnologia elettrica a batteria. Nel Regno Unito, il gruppo commercializzerà il suo grande furgone a idrogeno con un unico marchio, sinonimo del mercato interno. Il vincitore dell’Editor’s Choice Award è il Vauxhall Movano Hydrogen”.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha affermato: “Essere riconosciuti come la scelta dell’editore ai What Van? Awards di quest’anno dimostra l’impegno di Vauxhall per l’innovazione e il supporto alle aziende nel loro percorso verso una mobilità sostenibile. Il Movano HYDROGEN è progettato per soddisfare le esigenze specifiche delle aziende che cercano soluzioni a zero emissioni senza compromettere l’autonomia o il carico utile e completa perfettamente la nostra attuale gamma di furgoni elettrici a batteria.

Con un’autonomia di 500 km, un rifornimento rapido e una praticità eccezionale, è l’ideale per i clienti che hanno bisogno di un’opzione affidabile e sostenibile. Come produttore di furgoni elettrici più venduto nel Regno Unito negli ultimi tre anni, siamo entusiasti di consolidare questo successo e non vediamo l’ora che il Movano Hydrogen arrivi nel Regno Unito l’anno prossimo”.

Il Movano Hydrogen trae vantaggio da oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo di veicoli a celle a combustibile a idrogeno presso Vauxhall-Opel e Stellantis. Il modello completerà l’attuale gamma Vauxhall di furgoni elettrici a batteria: Combo Electric, Vivaro Electric e Movano Electric. Vauxhall offre una versione elettrica in tutta la sua gamma di modelli LCV dal 2021.

Quest’anno, Vauxhall ha iniziato le prove con i clienti del Regno Unito del Vivaro Hydrogen, che è già venduto nei mercati con guida a sinistra (LHD) dal marchio gemello di Vauxhall, Opel, rendendolo il primo furgone a idrogeno di produzione disponibile in commercio. Una serie di aziende, tra cui alcune delle più grandi flotte del Regno Unito, stanno prendendo parte alla prova prima del lancio nel Regno Unito del Movano Hydrogen. Gli ordini per il modello saranno aperti all’inizio del prossimo anno.