Nuovo Opel Movano ridefinisce gli standard con il suo nuovo cambio automatico a otto velocità

Il nuovo Opel Movano definisce gli standard tra i veicoli commerciali leggeri nel settore delle flotte: questo include non solo le innumerevoli opzioni di configurazione, un volume di carico fino a 17 m 3, un carico utile fino a 2 tonnellate e nuovi sistemi di assistenza leader della categoria che consentono guida assistita al livello 2 per la prima volta.

Nuovo Opel Movano: consumi ed emissioni diminuiscono con il nuovo cambio automatico

Anche il cambio automatico completamente nuovo per le varianti Movano con motore diesel è uno dei punti salienti tecnici dell’ultima generazione di Movano. Ciò significa che il “grande” della gamma di veicoli commerciali Opel offre prestazioni potenti ed estremamente efficienti in ogni variante, sia come Movano Electric a zero emissioni locali , sia come diesel a risparmio di carburante.

Il convertitore di coppia automatico con otto stadi di commutazione è disponibile nel nuovo Movano in combinazione con il turbodiesel da 2,2 litri da 103 kW (140 CV) o 132 kW (180 CV). Grazie al cambio automatico di nuova concezione, Movano può raggiungere un consumo altamente efficiente fino a 8,2 litri per 100 chilometri. L’elevata efficienza e la significativa riduzione dei consumi e delle emissioni di CO 2 ad essa associata hanno diverse ragioni.

Il nuovo cambio automatico a otto rapporti è stato progettato appositamente per una coppia elevata: per l’unità da 132 kW (180 CV) si arriva a 450 Newton metri. Grazie al controllo idraulico sono possibili tempi di commutazione più brevi, il che ha un impatto positivo sia sull’efficienza energetica che sul comfort di guida. Sono stati apportati anche miglioramenti aerodinamici alla carrozzeria del Movano, rendendo il veicolo più snello. Tutte queste misure hanno contribuito a rendere il nuovo Movano un top player nel segmento in termini di efficienza nei consumi e di emissioni di CO 2 anche con diesel.

Opel offre così ai clienti commerciali una trazione adatta a ogni profilo applicativo: dal turbodiesel altamente efficiente con un nuovo cambio automatico a otto velocità a risparmio di carburante, disponibile in varie configurazioni e carrozzerie del veicolo, al potente Movano Electric. L’ultima generazione del trasportatore elettrico a batteria con il fulmine è per la prima volta dotata di un motore elettrico da 200 kW (272 CV) e 410 Newton metri di coppia diretta. Grazie alla nuova batteria da 110 kWh, il nuovo Movano Electric può ora percorrere fino a 420 chilometri secondo WLTP senza interruzioni di ricarica, rendendolo un affidabile “cavallo di battaglia” anche nei lunghi viaggi.

Ed è la prima Opel ad avere la possibilità di ricarica con corrente continua fino a 150 kW. In una stazione di ricarica rapida pubblica sono necessari solo 55 minuti per caricare l’80% della capacità della batteria. E infine, per la prima volta in futuro, la grande Opel sarà disponibile anche come Movano HYDROGEN per chi vuole percorrere lunghe distanze senza emissioni locali e ha bisogno di “rifornirsi” in modo particolarmente rapido. L’innovativo veicolo a celle a combustibile a idrogeno offrirà un’autonomia di circa 500 chilometri e potrà essere riempito di idrogeno in soli 5 minuti