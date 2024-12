Ram Rampage supera le 30 mila unità vendute dal suo lancio in Brasile

Ram in Brasile continua a vivere un ottimo momento grazie soprattutto alla sua ultima novità per quel mercato: il pikcup Ram Rampage. L’unico esclusivo marchio di pick-up sul mercato arriva all’ultimo mese dell’anno festeggiando gli ottimi risultati ottenuti durante tutto il 2024, sia in termini di vendite, rinnovi e riconoscimenti.

Ram Rampage supera le 30mila unità vendute dal suo lancio, nello stesso mese in cui ha vinto altri tre premi

A novembre, Ram ha registrato 27.214 unità immatricolate, in crescita del 96,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023, con una quota nel mercato brasiliano dell’1,2 per cento, considerando tutti i segmenti passeggeri e commerciale leggero. Nello stesso periodo dell’anno scorso la quota di mercato del marchio era pari allo 0,7 per cento. Vale la pena ricordare che il marchio aveva già superato, a luglio, le vendite totali dell’anno precedente, che erano state di 17 mila unità, e rappresentava già il record storico di vendite nel Paese.

Uno dei modelli che ha fatto meglio nel mese di novembre appena terminato è stato Ram Rampage. Con 1.716 unità vendute nel mese, il modello ha totalizzato più di 30 mila unità vendute dal suo lancio in Brasile, nel giugno 2023. Il pick-up ha vinto anche tre premi nel novembre 2024: nella categoria “Best Intermediate Pickup” alla 10a edizione di Carsughi L’Auto Preferita e all’Estadão 2025 Mobility Award, e nella categoria “Best Compact Pickup” alla 26a edizione di il Premio Abiauto.

Con 20 premi da quando è arrivata sul mercato, Ram Rampage ha appena debuttato con l’inedito motore 2.2 Turbodiesel da 200 CV e 450 Nm di coppia nella sua linea 2025 e presto amplierà la gamma con l’inedita versione Big Horn 2.2. Sorprendente anche la 2500 che, tra gennaio e novembre 2024, ha registrato un incremento del 21,7 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un totale di 1.622 unità immatricolate.