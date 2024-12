Ram 1500 nominato tra i 10 migliori veicoli del 2025 secondo Car and Driver

Arriva una buona notizia dagli Stati Uniti per quanto riguarda il gruppo Stellantis. Infatti nelle scorse ore Car and Driver ha inserito il Ram 1500 2025 nella sua lista dei 10 migliori veicoli del 2025. Il premio si applica all’intera gamma del modello della casa americana.

La gamma di Ram 1500 si aggiudica il premio per la sesta volta in sette anni

“La concorrenza nel settore automobilistico, e in particolare nel segmento dei camion, è agguerrita ed è un onore avere il Ram 1500 come unico pick-up full-size nella lista dei 10 migliori veicoli del 2025 di Car and Driver”, ha affermato Chris Feuell, CEO dei marchi Ram e Chrysler. “È una testimonianza delle qualità che i nostri clienti apprezzano di più, dalle prestazioni del motore Hurricane Straight Six Turbo da 3,0 litri alla guida e alla maneggevolezza leader della categoria e all’ampiezza dei nostri livelli di allestimento personalizzati, tra cui il pluripremiato allestimento di lusso Tungsten di alta gamma”.

Car and Driver valuta ogni contendente 10Best rispetto ai suoi pari utilizzando una scala di 100 punti. Un veicolo vincente deve soddisfare lo scopo previsto meglio della concorrenza, offrire un ottimo valore di rivendita ed essere divertente da guidare. Per due settimane, i redattori di Car and Driver hanno guidato, misurato, testato e analizzato più di 55 auto, pickup, SUV e furgoni. Qualsiasi pickup, SUV o furgone con un prezzo base superiore a 110 mila dollari è stato escluso dalla valutazione, in base alla convinzione dei redattori che un prezzo elevato dovrebbe garantire l’eccellenza.

Tony Quiroga, caporedattore di Car and Driver ha elogiato il modello affermando che rappresenta in questo segmento il veicolo americano ideale. Questa è la sesta volta negli ultimi sette anni che Ram 1500 è stato nominato tra i 10Best di Car and Driver. Dunque un’ottima notizia per la casa americana di Stellantis.