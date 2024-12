Nuova Fiat Multipla: la versione con motore ibrido sarà la più venduta

Nuova Fiat Multipla, che sarà una delle prossime novità di Fiat, è destinata ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma della casa torinese. Il suo debutto dovrebbe avvenire tra il 2025 e il 2026 insieme a Fiat Panda Fastback che potrebbe precederla o seguirla di qualche mese. Questa vettura nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e verrà prodotta a Kenitra in Marocco.

La versione ibrida sarà senza dubbio la più venduta tra quelle della gamma della nuova Fiat Multipla

A proposito della nuova Fiat Multipla, che qui vi mostriamo in un render realizzato dal creatore Julien Jodry per il sito francese Auto-Moto, arriverà sul mercato in versione ibrida e in versione elettrica al 100 per cento. Per quanto riguarda la versione ibrida sarà la entry level con un prezzo che partirà da 20 – 25 mila euro. Si tratterà dunque di un modello particolarmente conveniente che grazie all’ampio spazio interno sarà perfetto per le famiglie numerose e per chi cerca molto spazio. Si parla infatti di una lunghezza di circa 4,4 metri e di due versioni: una a 5 posti e una a 7 posti.

La nuova Fiat Multipla ibrida nella sua versione entry level dovrebbe disporre di un motore ibrido da 100 cavalli. Questo sistema ibrido sarà composto da un motore turbo a benzina tre cilindri da 1.2 litri e un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 48 V, capace di erogare 21 kW (28 CV) e 55 Nm di coppia, alimentato da una batteria agli ioni di litio con una capacità di 0,9 kWh. Segnaliano che di questo motore ci sarà anche una seconda versione più potente da 136 cavalli. Questa versione quindi si candida a diventare in breve tempo la più venduta della gamma e una delle più vendute del segmento.

Nuova Fiat Multipla sarà un modello che attualmente manca nella gamma di Fiat e che quindi porterà nuovi clienti a Fiat che dunque dovrebbe aumentare le sue vendite e anche le sue quote di mercato. Lo stesso dovrebbe capitare anche con la nuova Fiat Panda Fastback che come dicevamo poc’anzi dovrebbe debuttare quasi in contemporanea.