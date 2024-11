Fiat Panda Fastback sarà prodotta in Algeria?

Fiat Panda Fastback è il soprannome con cui è conosciuto attualmente il prossimo modello della gamma Panda che ha debuttato lo scorso 11 luglio con Fiat Grande Panda. Originariamente si pensava che avrebbe debuttato prima Fiat Giga Panda conosciuta anche con il nome di nuova Fiat Multipla ma a quanto pare il suo debutto è rinviato a metà del 2026 mentre quello della Panda Fastback dovrebbe rimanere confermato nella primavera dello stesso anno.

Orano in Algeria potrebbe essere la casa di Fiat Panda Fastback?

Mentre sappiamo già che Fiat Grande Panda sarà prodotta in Serbia a Kragujevac mentre Kenitra in Marocco sarà la casa della nuova Fiat Multipla, al momento non è ancora chiaro quale sarà lo stabilimento Stellantis che si occuperà della produzione di Fiat Panda Fastback. Si era ipotizzato che questo potesse essere il secondo modello ad essere prodotta a Kragujevac insieme a Fiat Grande Panda dato che è sicuro che Stellantis ha intenzione di produrre in quell’impianto anche un’altra vettura.

Altri invece avevano ipotizzato che alla fine Fiat Panda Fastback potrebbe trovare casa sempre a Kenitra accanto alla nuova Fiat Multipla insieme ai quadricili Citroen Ami, nuova Fiat Topolino e Opel Rocks. Nelle ultime ore però sembra prendere quota anche un’altra ipotesi e cioè che la casa torinese possa decidere di produrre la sua nuova vettura presso il nuovo stabilimento Fiat di Orano in Algeria dove già vengono prodotte auto quali la Fiat 500 e il Fiat Doblò.

A proposito di questo stabilimento, come ricorda anche il sito Italpassion.fr, durante una conferenza stampa di dicembre 2023, Fiat ha reso noto un piano di produzione ambizioso per la sua fabbrica di Orano puntando a produrre 40.000 veicoli all’anno entro la fine del 2024 per poi arrivare a 90.000 unità annue entro la fine del 2026, con la possibile introduzione di quattro modelli Fiat. Tra questi vi potrebbe essere anche uno dei nuovi modelli della famiglia Panda su piattaforma smart car e cioè proprio Fiat Panda Fastback. Al momento però le nostre sono solo ipotesi e la conferma la avremo nel corso dei prossimi mesi man mano che ci avvicineremo al debutto del nuovo SUV fastback di Fiat.