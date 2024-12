Jeep Compass: il SUV è leader nelle vendite della sua categoria a novembre in Brasile

Con 11.049 immatricolazioni a novembre, Jeep ha superato la soglia delle 110 mila unità vendute nel 2024 e conta già 111.045 vendite nell’anno. Ottimo momento clou per la Jeep Compass nel mese di novembre, che ha mantenuto la sua leadership tra i SUV medi sia nel mese che nell’anno fino ad oggi. Con 4.979 unità immatricolate nel mese di novembre, la Compass ha raggiunto le 45.348 vendite da inizio anno, posizionandosi al primo posto in questa categoria competitiva nel mercato nazionale. Anche la Compass si è assicurata un posto tra i 10 SUV più venduti del mese e dell’anno, insieme alla Jeep Renegade, anch’essa presente in questa importante lista.

Jeep Compass si è assicurata il primo posto nel mese e nell’anno tra i SUV medi in Brasile

E a proposito di Jeep Renegade, il modello ha venduto 4.593 unità a novembre ed è molto vicino a toccare la soglia delle 50 mila unità nel 2024! Da inizio anno conta già 49.897 vendite e mantiene una crescita di circa il 10 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Anche la Renegade rientra nella classifica dei 10 SUV più venduti a novembre e nel 2024.

Oltre a Jeep Compass e Renegade segnaliamo inoltre che Jeep Commander ha mantenuto ancora una volta la sua leadership tra i grandi SUV a sette posti. Il modello ha mantenuto questa posizione sin dal suo lancio alla fine del 2021. Nel mese di novembre, Jeep Commander ha immatricolato 1.447 unità e ha superato la soglia delle 15.000 vendite nell’anno, per un totale di 15.215 immatricolazioni nel 2024. Jeep Wrangler, Gladiator e Grand Cherokee 4xe ha completato i dati di vendita di Jeep nel mese di novembre.