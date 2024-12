Citroën: a novembre conferma il trend di crescita in Italia

Come riportato da Dataforce, anche novembre 2024 si è concluso con risultati molto positivi per Citroën, consolidando il trend favorevole che ha contraddistinto i primi undici mesi dell’anno. Il marchio francese di Stellantis ha registrato una quota di mercato del 3,9% nel mese appena passato, con un incremento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ancora più significativo è il dato relativo alle vendite di autovetture a privati, che ha raggiunto il 4,9%.

La Nuova Citroën C3, recentemente arrivata nelle concessionarie italiane, sta rapidamente guadagnando terreno sul mercato: è già tra le prime 3 autovetture più vendute in Italia e si sta battendo per il prestigioso riconoscimento di “Auto dell’Anno 2025”. Il restyling di questo modello iconico, che è stato il bestseller assoluto nella storia del marchio, si sta rivelando un grande successo. Dal suo lancio nel 2002, la C3 ha superato i 5,6 milioni di unità vendute. Con ogni nuova generazione, Citroën ha sempre cercato di innovare, mantenendo però i punti di forza che l’hanno resa popolare: un design distintivo, un comfort superiore, dotazioni pratiche per l’uso quotidiano e un prezzo competitivo.

La nuova C3 segue questa filosofia e si distingue nettamente nel segmento B, portando innovazione e modernità. Rispetto alla generazione precedente, offre miglioramenti significativi in ogni aspetto. La vettura è pensata per un ampio pubblico, con un ottimo rapporto qualità-prezzo e una gamma di soluzioni energetiche che rispondono alle diverse esigenze dei clienti. Ogni dettaglio della nuova C3 è stato studiato per ottimizzare la praticità e il comfort, migliorando l’esperienza di guida e la qualità della vita a bordo.

Anche nella sua versione elettrica, la C3 dimostra di sapersi affermare in un segmento in rapida crescita. La Ë-C3 si presenta come una vettura estremamente completa, con un comfort di livello superiore e soluzioni tipiche di segmenti più alti, stabilendo nuovi standard per il design Citroën. Con un motore elettrico da 113 CV e una batteria da 44 kWh, offre un’autonomia di fino a 440 km in ciclo urbano, risultando perfetta per gli spostamenti quotidiani.

Inoltre, grazie alla tecnologia di ricarica rapida, è possibile raggiungere l’80 per cento di carica in soli 26 minuti, garantendo un’esperienza di guida senza compromessi. Questo successo ha permesso a Citroën di raggiungere il quarto posto nel mercato delle auto elettriche a novembre, con una quota del 6 per cento.

Citroën AMI continua a mantenere una posizione di leadership nel mercato delle minicar elettriche, con una quota di mercato del 46,3 per cento a novembre e una share del segmento del 49,48 per cento nei primi undici mesi dell’anno. Questi risultati evidenziano la capacità di Citroën di soddisfare le esigenze di una clientela giovane e metropolitana, in cerca di soluzioni di mobilità innovative, compatte e adatte alla vita urbana.