Citroën ë-C3 trionfa ai “Carwow Car of the Year Awards 2025”

Nuovo premio dalla Germania per Citroën ë-C3. Per la terza volta, il team editoriale di esperti indipendenti di Carwow Germany, il portale automobilistico con la più ampia portata, ha scelto le migliori auto nuove nell’ambito dei “Carwow Car of the Year Awards 2025”.

Citroën ë-C3 è riuscita a prevalere contro forti concorrenti sabilimento nuovi standard per la mobilità elettrica a prezzi accessibili

In un totale di dieci categorie di veicoli, la giuria Carwow, composta da Daniel Hohmeyer (YouTuber e tester di veicoli Carwow), Irene Wallner (Senior Consumer Editor) e Andreas Heise (Senior Reviews Editor), ha scelto i suoi preferiti tra i modelli presentati che nel corso dell’anno sono stati immessi sul mercato o hanno celebrato il loro debutto. Inizialmente sono stati selezionati da quattro a cinque finalisti tra un gran numero di candidati in ciascuna categoria e valutati secondo criteri pratici che vanno dal prezzo e prestazioni al design, interni, sostenibilità, efficienza, comfort e praticità.

Nella categoria “city car”, la Citroën ë-C3 è riuscita a prevalere contro forti concorrenti stabilendo nuovi standard per la mobilità elettrica a prezzi accessibili nelle aree urbane. Le sue dimensioni compatte e l’abitacolo minimalista si adattano perfettamente alle esigenze della città, mentre la trazione elettrica ecologica offre mobilità senza emissioni. Con il suo prezzo accessibile a partire da 23.900 euro (prezzo consigliato dal produttore in Italia inclusa IVA) e il suo design ben congegnato, la ë-C3 consente viaggi comodi ed economici nella vita urbana di tutti i giorni. Per il team di esperti Carwow il veicolo francese è la city car perfetta.

Daniel Hohmeyer, esperto di Carwow ha dichiarato: “Con la ë-C3, Citroën ha portato sul mercato una piccola auto elettrica a prezzi accessibili, superando concorrenti come VW. La vettura francese colpisce per le sue dimensioni compatte, un abitacolo purista e una guida rispettosa dell’ambiente. Giusto per la città.”

Il capo della Citroën Germania, Thomas Goldboom, è soddisfatto del premio: “Siamo molto orgogliosi che la ë-C3 non solo abbia ottenuto punti per il suo comfort, design e prezzo, ma abbia dimostrato ancora una volta di essere lungimirante e adatta all’uso quotidiano. Mille grazie alla giuria indipendente di Carwow per la chiara raccomandazione d’acquisto – la ë-C3 convincerà anche i clienti con i suoi numerosi vantaggi”.