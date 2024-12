Citroën C3: la versione sudamericana premiata in Brasile

Citroën C3 You!, la versione top di gamma e più recente dell’unica berlina con attitudine SUV in Brasile, ha vinto nelle scorse il suo primo premio a tre mesi dal suo lancio. Il modello più conveniente della sua gamma è stato scelto come Miglior Veicolo Nazionale superiore a 16 mkgf in un premio promosso da Abiauto (Associazione Brasiliana della Stampa Automobilistica).

Citroën C3 YOU! premiata da Abiauto in Brasile

Considerando la crescita dei motori turbo nel mercato nazionale, la giuria ha introdotto, come novità, in questa 26esima edizione del premio, il criterio della coppia come differenziale di valutazione. La cerimonia ha avuto luogo questo giovedì (28.11), a San Paolo.

Il Premio Abiauto è uno dei premi più tradizionali del settore, organizzato dall’Associazione Brasiliana della Stampa Automobilistica. In totale sono state premiate 10 categorie, in una votazione che ha coinvolto numerosi giornalisti specializzati nel settore automobilistico provenienti da tutto il Paese.

La Citroën C3 You!, che ha debuttato ad agosto, è equipaggiata con il pluripremiato motore Turbo 200 con una potenza fino a 130 CV nella sua gamma, abbinato al versatile cambio automatico CVT a sette velocità e tre modalità di guida. Oltre allo spazio interno e al bagagliaio più grande della sua categoria, la sua dotazione di serie comprende aria condizionata, sterzo elettrico, sistema multimediale Citroën Connect Touchscreen con schermo da 10,25 pollici con Android Auto e Apple Carplay wireless con sei altoparlanti e comandi su il volante, gli specchietti retrovisori, i finestrini e le porte con serrature elettriche, tra gli altri.

La Citroën C3 You! Viene prodotta nello Stellantis Automotive Complex di Porto Real, a Rio de Janeiro, che dispone di una struttura moderna preparata per offrire il meglio del suo segmento. Tra il 2025 e il 2030, l’unità riceverà 3 miliardi di real di investimenti, che consentiranno di espandere la produzione e pianificare nuove assunzioni nei prossimi anni.