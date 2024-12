Peugeot: anche a novembre si conferma leader in un mercato importante

Basandosi su un’offerta di veicoli ampia e completa, che soddisfa le esigenze della clientela in Portogallo, nei diversi aspetti del mercato, Peugeot ha ottenuto ancora una volta, nel mese di novembre, una performance commerciale notevole. Il brand del leone è stato, ancora una volta, il marchio più venduto nel mese e nel 2024, sia in termini di mercato totale che nei singoli mercati di veicoli passeggeri e commerciali leggeri.

Peugeot è ancora una volta leader del mercato automobilistico portoghese nel mese di novembre

Secondo i dati ACAP, Peugeot ha registrato 2.082 immatricolazioni nel mese di novembre – un aumento significativo del 52,3 per cento rispetto a novembre 2023, raggiungendo una quota di mercato dell’11,0 per cento ed essendo anche leader nelle vendite di Autovetture (1.575 unità e una quota del 9,6 per cento) e Veicoli Commerciali Leggeri (507 unità e quota 19,8 per cento).

I risultati ottenuti nel mese di novembre hanno contribuito a far sì che, negli 11 mesi di quest’anno, Peugeot abbia totalizzato 24.444 nuove unità circolanti (quota dell’11,2 per cento), suddivise tra 19.416 Autovetture (quota del 10,2 per cento) e 5.028 Veicoli Commerciali Leggeri, con un Quota del 17,5 per cento di questo mercato dei veicoli professionali.

Sempre nel penultimo mese del 2024, la Peugeot 2008 ha raggiunto lo status di modello più venduto in Portogallo, in tutti i segmenti (571 immatricolazioni). Allo stesso modo, il Partner si è nuovamente affermato tra i suoi concorrenti nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, essendo stato il furgone più venduto nel nostro Paese (385 unità). È stato, inoltre, il secondo modello più venduto del marchio nel mese di novembre. Nella top 5 delle vendite della casa francese figurano anche le 308 e 308 SW (366 unità) e la 208 (345), completate dalla Peugeot 3008 recentemente lanciata, con 190 nuove immatricolazioni.

Con un’offensiva di prodotto innovativo e di tecnologie BEV senza precedenti, che immette sul mercato modelli 100 per cento elettrici che rispondono al meglio alle esigenze delle diverse tipologie di clienti, Peugeot è salita sul podio delle vendite BEV nel mese di novembre, immatricolando 311 veicoli (VP + VCL ). Si ripete esattamente la stessa posizione nell’anno fino ad oggi con un totale di 3.068 veicoli 100 per cento elettrici. Si tratta, infatti, dell’unico marchio generalista nella top-5 di questo particolare mercato. Nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, nel mese di novembre, Peugeot ha nettamente superato la concorrenza e ha raggiunto una quota del 21,1 per cento.

Il successo del forte investimento strategico di Peugeot nell’elettrificazione, con una nuova generazione di proposte 100 per cento elettriche, è dimostrato dalle proposte SUV recentemente lanciate sul mercato portoghese. La versione elettrica E-3008 rappresenta già il 32 per cento delle vendite del nuovo SUV 3008 lanciato lo scorso giugno, mentre la versione elettrica E-5008, in arrivo in Portogallo a settembre, aumenta questo livello al 37 per cento delle vendite di questo nuovo SUV. Marchio generalista con la gamma BEV più completa in vendita in Europa, la casa del leone è diventato il primo produttore europeo ad offrire una garanzia fino a 8 anni sui veicoli BEV.