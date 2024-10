Nuova Jeep Renegade: crescerà di dimensioni, ancora dubbi sulla piattaforma

Nuova Jeep Renegade è uno dei modelli che caratterizzeranno in futuro la gamma della casa automobilistica americana del gruppo Stellantis. Il suo arrivo dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi anni. La vettura sarà un’auto globale e molto probabilmente sarà venduta anche negli Stati Uniti dove qualche tempo fa era emersa la voce secondo cui la futura generazione avrebbe avuto un prezzo di partenza non superiore ai 25 mila euro nella versione completamente elettrica.

Ecco cosa è emerso fino ad ora a proposito della nuova Jeep Renegade

Parlando in occasione del lancio di Jeep Avenger 4xe, Eric Laforge, capo del marchio Jeep per la Regione Enlarged Europe, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a proposito della nuova Jeep Renegade. Innanzi tutto si è parlato della nuova piattaforma che non è stata ancora decisa. Al momento infatti si sta valutando se utilizzare la piattaforma CMP di Jeep Avenger oppure la smart car adottata da alcuni tra gli ultimi modelli lanciati da Stellantis come Fiat Grande Panda, Citroen C3, Opel Frontera e Citroen C3 Aircross.

Laforge ha ammesso che una decisione non è stata ancora presa ma che dalla scelta della piattaforma dipenderà anche il posizionamento, il prezzo e le caratteristiche della nuova Jeep Renegade. Nel caso di utilizzo della nuova smart car l’auto sarebbe certamente una proposta più economica e popolare rispetto alla Jeep Avenger.

Laforge ha pure ammesso che ci sono grosse probabilità che la nuova Jeep Renegade avrà dimensioni maggiori rispetto al modello attuale che in lunghezza misura 4,24 metri. Questo in quanto la nuova Jeep Compass aumenterà di dimensioni e quindi si verrà a creare maggiore spazio che la futura generazione avrà il compito di riempire. Di conseguenza ipotizzare che l’auto supererà di gran lunga i 4,3 metri sembra a dir poco plausibile.

Infine Laforge ha parlato anche delle future Recon e Wagoneer S ammettendo che in Europa è possibile arrivi prima la Recon mentre negli USA la Wagoneer S. Ha anche aggiunto che al momento è previsto l’arrivo di questi modelli solo in versioni completamente elettrica ma che la loro piattaforma è multienergia e dunque all’occorrenza è possibile ipotizzare l’arrivo anche di versioni termiche sulle quali però una decisione non sarebbe ancora stata presa.