Lancia inaugura gli emozionanti “Experience Days” con la nuova Ypsilon

In vista delle festività natalizie, quando le città e i piccoli centri italiani sono animati da cittadini e turisti intenti a fare shopping, Lancia da il via ad una nuova iniziativa, “Nuova Ypsilon Experience Days”, pensata per celebrare l’eleganza, l’innovazione e il piacere di guida del nuovo modello, al di fuori dei tradizionali showroom.

Da questa settimana fino al 15 dicembre, le 160 concessionarie Lancia in tutta Italia selezioneranno le location più suggestive e frequentate del loro territorio per offrire un’esperienza immersiva del brand. La Nuova Ypsilon sarà esposta in luoghi di grande fascino, come gli hotel di lusso, i centri commerciali più rinomati, le vivaci aree della movida notturna e le zone limitrofe a teatri e musei di fama internazionale. Ogni luogo scelto rappresenta un angolo dell’Italia, celebre per la sua eleganza, la sua storia e la sua cultura.

Ogni fine settimana, in ciascuna delle location selezionate, sarà allestita un’area espositiva brandizzata Lancia, con al centro un esemplare della Nuova Ypsilon, circondato da arredi eleganti e installazioni digitali che ricreano l’atmosfera calda e accogliente di una tipica casa italiana. Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, sono previsti anche eventi artistici e musicali, in linea con i valori e l’identità del marchio.

Gli esclusivi “Nuova Ypsilon Experience Days” portano nelle città illuminate dalle luci natalizie un tocco di eleganza e ospitalità, simile a quello che si può vivere nelle nuove concessionarie Lancia, rinnovate secondo la moderna identità del marchio. Qui, i visitatori possono vivere un’esperienza cliente premium, grazie anche al team di vendita altamente qualificato e certificato Lancia. Gli stessi esperti guideranno i partecipanti in questo viaggio alla scoperta della Nuova Ypsilon, un modello che unisce tradizione e innovazione, in perfetto stile Lancia.

Queste esposizioni “all’aperto” offrono anche l’opportunità di provare in prima persona la Nuova Ypsilon con test drive emozionanti, per apprezzarne le straordinarie caratteristiche di maneggevolezza, efficienza e prestazioni. La versione ibrida è dotata di un motore 1.2L da 100 CV (74 kW) con tecnologia 48V a 3 cilindri, che combina efficienza e affidabilità, offrendo un’esperienza di guida fluida e, in alcuni casi, anche a trazione elettrica. La versione 100% elettrica, invece, esprime la visione del marchio con prestazioni ai vertici della sua categoria, grazie a un motore da 156 CV (115 kW) e una batteria da 51 kWh, che consente un’autonomia fino a 403 km (ciclo combinato WLTP) e tempi di ricarica rapidi: solo 24 minuti per passare dal 20% all’80%, o 100 km in soli 10 minuti.

Infine, durante gli esclusivi “Nuova Ypsilon Experience Days“, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire nel dettaglio le vantaggiose opzioni finanziarie disponibili, pensate per rendere ancora più accessibile l’acquisto della Nuova Ypsilon. Fino al 31 dicembre, infatti, sarà possibile salire a bordo della Nuova Ypsilon Ibrida con un piano di pagamento che prevede una rata mensile di soli 200€ per 48 mesi.

In alternativa, chi preferisce la versione completamente elettrica, potrà acquistare la Nuova Ypsilon Elettrica con una rata mensile di 200€ per un finanziamento di 36 mesi. Un aspetto importante da evidenziare è che, in entrambi i casi, il primo pagamento potrà essere posticipato di ben 90 giorni, dando così un respiro maggiore al cliente. Al termine del piano di finanziamento, il cliente avrà diverse opzioni: potrà decidere se sostituire il veicolo con un nuovo modello, tenerlo definitivamente oppure restituirlo, in base alle proprie esigenze e preferenze.