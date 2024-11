Nuova Lancia Ypsilon: ecco come potrebbe essere la sua gemella francese

Nuova Lancia Ypsilon è stata la grande novità di questo 2024 per la casa automobilistica piemontese che il gruppo Stellantis intende rilanciare in grande stile nel segmento premium del mercato auto nei prossimi anni. Presentata lo scorso 14 febbraio a Milano la vettura di recente ha svelato anche la versione ad alte prestazioni HF e quella per i rally Rally4 HF. La vettura potrebbe però presto avere anche una gemella francese.

Nuova DS 3: sarà questo il design della futura gemella della nuova Lancia Ypsilon?

Ci riferiamo naturalmente alla futura DS 3 che qui vi mostriamo in un recente render che è stato pubblicato dal famoso sito francese L’Argus che mostra una certa somiglianza tra questo futuro modello di DS Automobiles e appunto la nuova Lancia Ypsilon. Secondo indiscrezioni questa vettura potrebbe essere lanciata nel corso del 2027 anche se al momento non ci sono notizie ufficiali da parte di DS Automobiles.

Questo modello se arriverà potrebbe avere un ruolo importante nella gamma del brand francese di Stellantis che non vive un periodo particolarmente positivo. Sono in molti a pensare che questo marchio sia uno di quelli più a rischio in futuro quando Stellantis dovrà prendere una decisione su quali brand eliminare o vendere tra quelli presenti nella sua gamma.

Attualmente, ci sono pochi dettagli confermati sulla futura DS 3 se non riguardo al fatto che l’architettura e le tecnologie saranno le medesime di quelle che alimentano la nuova Lancia Ypsilon e la prossima generazione della Peugeot e-208, con l’aggiunta di novità tecniche e stilistiche in fase di sviluppo. Si prevede l’introduzione di un sistema di sterzata steer-by-wire, motori Emotors più potenti, e batterie LFP con un’autonomia di circa 500 chilometri. Inoltre, si vocifera anche che potrebbe esserci un cambiamento nella produzione, con lo spostamento dalla Francia alla Spagna, paese scelto per la produzione di auto su piattaforma STLA Small.