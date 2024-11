Nico Pino con un test sulla DS E-Tense FE25 completa il programma Young Driver

Nell’ambito di un programma Stellantis Motorsport istituito per preparare i giovani piloti alle sfide più impegnative degli sport motoristici, Nico Pino si è unito ai team della divisione corse DS Automobiles nell’aprile 2024.

Nico Pino, selezionato da Stellantis Motorsport per lo Young Driver Program nell’aprile 2024, ha testato la monoposto Gen3 Evo di DS

Il programma DS Performance per Nico Pino, svoltosi da aprile a novembre 2024, prevedeva otto giorni di test con la DS E-Tense FE21 (Formula E di seconda generazione) e si è concluso con un test della DS E-Tense FE25, attualmente guidata da Jean -Eric Vergne e Maximilian Günther saranno piloti nella stagione 11 del Campionato mondiale ABB FIA Formula E.

Il giovane pilota cileno, appena ventenne, si è distinto per le sue abilità alla guida della DS E-Tense FE25, dimostrando una grande padronanza e capacità di adattamento. Nico Pino, che attualmente compete anche nelle categorie LMP2 e LMGT3 del Campionato Mondiale Endurance, ha fornito dati e feedback preziosi al DS Performance Team, contribuendo allo sviluppo e all’ottimizzazione della monoposto.

Il team corse di DS Automobiles sta lavorando attivamente per lanciare un ambizioso progetto dedicato ai giovani talenti: uno “Young Driver Program” previsto per il 2025. Questo programma mira a individuare e supportare i migliori piloti emergenti, garantendo loro una piattaforma per crescere e competere ai massimi livelli. Nico Pino sembra già essere tra i candidati ideali per proseguire questa collaborazione, e il team ha espresso il desiderio di continuare a lavorare con lui, gettando le basi per una promettente avventura futura.

Nico Pino, pilota del programma ha dichiarato: «È stata un’esperienza molto bella lavorare con l’intero team DS Performance durante tutte queste sessioni e alla fine ho avuto un ottimo feeling al volante della DS E-Tense FE25. Grazie ai nuovi pneumatici e alla trazione integrale, la Gen3 Evo è chiaramente molto più veloce ed efficiente! Completo questo programma con grande motivazione e conoscenze aggiuntive che saranno molto utili per i miei progetti futuri.»

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance ha dichiarato: «Il team DS Performance è stato entusiasta di aprire il programma Young Driver con Nico Pino. Nico ha dimostrato con diligenza e determinazione le sue capacità al volante delle nostre vetture e in particolare della DS E-TENSE FE25. Questo programma rappresenta un ottimo ambiente per formare giovani piloti e saremmo lieti di continuare questa attività con lui nel 2025!”