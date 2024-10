Presentata la nuova DS E-TENSE FE25 per l’undicesima stagione di Formula E

A poco meno di tre settimane dall’avvio dei test ufficiali, che apriranno l’undicesima stagione del Mondiale ABB FIA di Formula E dal 4 al 7 novembre prossimi, DS Automobiles, in collaborazione con Penske Autosport, ha presentato la nuova monoposto DS E-TENSE FE25. Si cementa così l’impegno del costruttore francese di casa Stellantis nei confronti della serie riservata alle monoposto elettriche; DS Automobiles è infatti impegnata in Formula E sin dalla seconda stagione del Mondiale ABB FIA di Formula E, apprestandosi quindi adesso a vivere la sua decima stagione di attività. Il costruttore può già vantare due Titoli Piloti, due Titoli Costruttori, 16 vittorie, 51 podi e 24 Pole Position.

Ora DS Automobiles ha svelato la nuova DS E-TENSE FE25 Gen3 Evo, in attesa del debutto ai test ufficiali di preparazione all’undicesima stagiona di Formula E che si svolgeranno a Valencia dal 4 al 7 novembre prossimi.

Sulla DS E-TENSE FE25 debutta un nuovo propulsore elettrico

La DS E-TENSE FE25 porta al debutto una nuova unità propulsiva, installata in accordo con oltre due anni di sviluppo curato in casa DS Performance introducendo, sotto la livrea nero e oro, tutto il know-how tecnico che può vantare il reparto corse di DS Automobiles.

La nuova unità, in abbinamento alla trazione integrale in modalità 350 kW ovvero alla massima potenza di 476 cavalli e in accordo con i nuovi pneumatici, introduce valori prestazionali più elevati che in passato facilitando tuttavia il lavoro dei piloti. Va detto anche che la nuova monoposto di casa DS Automobiles introduce una carrozzeria più aerodinamica e un design completamente rivisto, elementi che in accordo con la nuova unità propulsiva permettono al team franco-americano di avere più assi nella manica a disposizione della performance pura.

Al volante della nuova DS E-TENSE FE25 ci saranno il due volte Campione del Mondo di Formula E, Jean-Eric Vergne, e Maximilian Günther con i quali DS Automobiles intende dare battaglia nel campionato riservato alle monoposto elettriche della Gen3. Gli obiettivi del team sono chiari e rispondono alla necessità di confermare le eccellenti prestazioni ottenute in Qualifica, dove DS PENSKE vanta il record di pole position nella stagione 10, quindi migliorare il ritmo in gara, posizionarsi tra i leader della serie e conquistare più podi possibile. Successivamente ai test di Valencia, che daranno ufficialmente il via alla stagione, comincerà il Mondiale ABB FIA di Formula E lungo 17 appuntamenti a disposizione in ogni parte del mondo; a cominciare dall’appuntamento di San Paolo, in Brasile, in programma il 7 dicembre 2024. Secondo il direttore sportivo di DS Performance, Eugenio Franzetti, questa stagione per il costruttore francese avrà “un sapore davvero particolare”.