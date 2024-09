Jeep Wrangler e Wrangler 4xe: le novità per il 2025

Con oltre 80 anni di esperienza ingegneristica 4×4, la Jeep Wrangler 2025 è il veicolo più riconoscibile e capace del pianeta. La Jeep Wrangler si basa sull’obiettivo del marchio di offrire libertà di scelta, offrendo una combinazione ineguagliabile di capacità off-road leader, design iconico Jeep, libertà open-air, propulsori avanzati e interni raffinati, oltre a una serie di innovative funzionalità di sicurezza e tecnologia avanzata, tra cui l’eccezionale ibrido plug-in Wrangler 4xe.

Ecco le novità per Jeep Wrangler e Wrangler 4xe

Con la capacità al centro, la Jeep Wrangler è costruita su un design body-on-frame con un sistema di sospensioni anteriori e posteriori a cinque bracci, assali rigidi e bloccaggi elettronici disponibili. Per soddisfare le esigenze di capacità degli appassionati di fuoristrada più accaniti, la Wrangler offre un assale posteriore Dana full-float, che combina un robusto motore a combustione anteriore con un impressionante sistema di propulsione elettrica posteriore (solo sulla 4Xe), erogando coppia su richiesta e garantendo una potenza ottimale e continua in qualsiasi situazione.

All’interno, gli airbag a tendina sono di serie nella prima e nella seconda fila. La Wrangler è dotata di una radio touchscreen Uconnect 5 da 12,3 pollici di serie con Apple CarPlay e Android Auto wireless di serie, sedili anteriori in pelle regolabili elettricamente in 12 posizioni e oltre 85 funzioni di sicurezza, tra cui Blind-spot Monitoring, Rear Cross Path Detection, cruise control adattivo, Drowsy Driver Alert, Lane Departure Warning e Traffic Sign Information System, che riconosce i segnali stradali e trasmette le informazioni al conducente.

Tra i propulsori disponibili per il 2025, abbiamo un quattro cilindri in linea turbo da 2,0 litri abbinato a un cambio automatico a otto velocità e l’impressionante ibrido plug-in 4xe. La Jeep Wrangler 4xe è alimentata da un motore a benzina turbo da 2,0 litri, due motori elettrici e un pacco batterie ad alto voltaggio, che offre fino a 52 chilometri di autonomia completamente elettrica (nel ciclo urbano) e zero ansia da autonomia.

Ed ecco quali sono le principali novità per Jeep Wrangler 2025. Quest’anno, per commemorare l’80° anniversario dello sbarco in Normandia del D-Day, Jeep lancia un nuovo colore carico di grande significato: ’41. Questo colore si ispira alla Willys del 1941, sviluppata in risposta alla richiesta dell’esercito americano di un veicolo leggero e versatile, in grado di trasportare rapidamente attrezzature e personale su qualsiasi terreno. Questo veicolo ha fatto la storia che ha aperto la strada alla libertà e ha dato vita alla leggenda Jeep. Il colore ’41, con il suo verde intenso e distintivo, fa rivivere quell’eredità oggi. Altra novità riguarda la ventilazione attiva della cabina che consente ai clienti di pre-ventilare meglio la cabina tramite app mobile prima di entrare nel veicolo