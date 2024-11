Fiat Grande Panda, aprono gli ordini in un altro mercato europeo

Continua l’espansione della proposta per la nuova compatta Fiat in ambito europeo. Da oggi, infatti, in Portogallo, è possibile ordinare la nuova Grande Panda, una delle novità più interessanti nel segmento B che mette in campo praticità, design e tecnologia. Questo modello, lungo 3,99 metri, vanta un abitacolo elegante e spazioso, in grado di ospitare comodamente fino a cinque passeggeri.

L’estetica della Grande Panda riprende l’iconico stile della indimenticabile Fiat Panda anni Ottanta, reinterpretandolo in chiave moderna. La Grande Panda è disponibile in due versioni esclusive: la sofisticata Grande Panda “La Prima” e la dinamica Grande Panda (RED), con prezzi a partire da 23.550 euro.

La versione elettrica della Grande Panda è alimentata da una batteria da 44 kWh e un motore da 83 kW (equivalenti a 113 CV), offrendo un’autonomia di 320 km secondo il ciclo WLTP, il più ottimista. Pensata per un uso quotidiano sia urbano che extraurbano, è una proposta apprezzabile per chi cerca efficienza e versatilità.

Le prestazioni descrivono una city car in tutto e per tutto. La Grande Panda offre una velocità massima di 132 km/h e un’accelerazione rapida, che permette di passare da 0 a 50 km/h in soli 4,2 secondi, mentre per raggiungere i 100 km/h servono circa 11 secondi. Inoltre, il consumo energetico contenuto, pari a 17,4 kWh/100 km, garantisce costi di gestione ridotti.

Tra le caratteristiche più innovative che l’hanno resa da subito tanto chiacchierata spicca il cavo di ricarica retrattile, una soluzione pratica e rivoluzionaria. Questo cavo, alloggiato sotto il cofano della Grande Panda per non occupare spazio nel bagagliaio, assicura un’esperienza di ricarica più ordinata e comoda, eliminando i fastidi legati ai cavi tradizionali. La ricarica è semplice e veloce: utilizzando il cavo AC retrattile, la batteria può essere caricata fino a 7 kW in circa 3 ore e 43 minuti (dal 20% all’80%). Per chi cerca tempi più rapidi, il cavo AC da 11 kW riduce il tempo a 2 ore e 55 minuti, mentre la ricarica DC permette di raggiungere fino all’80% in soli 33 minuti con una potenza massima di 100 kW.