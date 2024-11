Fiat Grande Panda: venderà più di Citroen C3?

Fiat Grande Panda non è ancora arrivata sul mercato ma nonostante ciò continua a far parlare di se. Del resto fin dal suo debutto lo scorso 11 luglio la vettura di Fiat ha suscitato grande scalpore tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Si tratta di un modello molto importante per il futuro prossimo di Fiat in termini di vendite e quote di mercato. Inoltre come vi abbiamo scritto in più occasioni questa vettura darà origine ad una nuova famiglia di auto Fiat che punteranno su praticità e elevato rapporto qualità prezzo.

In Europa si venderanno più Fiat Grande Panda o Citroen C3?

Dopo Fiat Grande Panda infatti vederemo anche la nuova Fiat Multipla e la nuova Fiat Panda Fastback. Questo senza dimenticare un camper e un pickup per i quali però bisognerà aspettare qualche anno in più. Quello che in tanti si domandano è se davvero la nuova vettura di Fiat potrà avere il successo ipotizzato da molti. Ricordiamo che questa auto è gemella di Citroen C3 che è stata accolta sul mercato molto bene con oltre 30 mila ordini fino ad ora nonostante anche lei abbiamo subito forti rallentamenti nelle consegne a causa di problemi al software.

Questo risultato è determinato da un design che è sicuramente stato molto apprezzato ma anche da prezzi molto competitivi sia per la versione a benzina, che per quella ibrida e anche elettrica. Prezzi simili dovrebbe arrivare anche per Fiat Grande Panda che però al momento non è ancora arrivata sul mercato. Si ipotizza un prezzo di partenza da 18.900 euro per la versione ibrida e di 24.900 euro per quella elettrica al 100 per cento. Con questi prezzi è sicuro che la vettura venderà bene.

Tanti si chiedono se alla fin fine Fiat Grande Panda potrà vendere di più rispetto alla Citroen C3. Per quanto riguarda l’Italia vista anche la storia di questa auto nel nostro paese questa possibilità sembra essere molto concreta. Più difficile la situazione in Europa dove la C3 gode di buona popolarità, forse addirittura superiore a quella di Fiat Panda in molti mercati. Ma ovviamente la differenza maggiore in favore della city car francese la farà la presenza di una gamma più ampia con una versione a benzina da 14 mila euro che invece manca al momento in Fiat Grande Panda. Ovviamente la situazione potrebbe cambiare nettamente se anche Fiat deciderà per la sua auto di ampliare la gamma dotandosi di una versione da meno da 14 mila euro.