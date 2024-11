Ferrari 812 Competizione: all’asta a Dubai un esemplare con 803 km

La Ferrari 812 Competizione è una delle auto moderne più carismatiche del “cavallino rampante”. Questa supercar esprime vigore da ogni poro. La sua energia dinamica si coglie in tutti gli aspetti della tela grafica. Diciamo che la grinta appartiene al suo DNA, sia sul piano stilistico che su quello dinamico. Superfluo dire che l’ingegneria del modello è al top.

Chi non è riuscito ad assicurarsi un esemplare della tiratura limitata e vive con ardore il desiderio del possesso, può ora tentare l’acquisto all’asta di un esemplare usato. L’occasione viene offerta dalla vendita all’incanto organizzata dagli specialisti di RM Sotheby’s a Dubai, nella giornata di domenica 1° dicembre 2024. Qui sarà proposta alla tentazione dei potenziali compratori una vettura della specie, rifinita in uno splendido Giallo Triplo Strato, abbinato ad interni in Alcantara nera, con accenti yellow, che danno lampi di luce all’abitacolo, orientato alla sportività e alla bellezza, come tutto il resto.

Si tratta di uno dei soli 999 esemplari costruiti e presenta ampie distese di fibra di carbonio, anche nei dettagli, oltre a diverse opzioni su misura. Il risultato? Un gioiello ancora più esotico. Questa Ferrari 812 Competizione ha, tra i suoi punti di forza, la bassa percorrenza accumulata nel corso della sua esistenza: stiamo parlando di soli 803 chilometri. Si vede che è stata usata pochissimo. Il resto del tempo lo ha trascorso nel comfort di un garage allestito in modo lussuoso.

Lo shopping, ovviamente, non è per tutte le tasche, con stime che ballano in un range da 1.4 a 1.6 milioni di euro. Roba per pochi eletti. In cambio del sacrificio economico, che potrebbe spingersi verso cifre ancora più alte, si entra in possesso di una supercar da sogno, che inebria in tutte le dimensioni sensoriali.

Versione pistaiola della 812 Superfast, quest’auto sportiva del “cavallino rampante” ha tutto quello che serve per deliziare l’apparato emotivo di tutti, a prescindere dal livello di passione per le opere a quattro ruote. Fino a questo momento, la Ferrari 812 Competizione è la massima espressione nel segmento delle berlinette estreme a motore anteriore. I tecnici di Maranello hanno lavorato al meglio, per regalarle prestazioni dinamiche eccezionali, unite a un piacere di guida impareggiabile.

Cuore del modello è un motore V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, accolto sotto il lungo cofano anteriore, che sviluppa 830 cavalli di potenza massima. Incredibile l’energia di questi purosangue di razza, come il loro allungo e le loro musicalità meccaniche. Le cifre prestazionali sono degne dell’aspetto muscolare: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi, da 0 a 200 km/h in 7.5 secondi, velocità massima di oltre 340 km/h. Il tempo siglato sulla pista di Fiorano è di 1’20”: solo le SF90XX Stradale, SF90 Stradale, SF90 Spider e LaFerrari fanno meglio.

La Ferrari 812 Competizione messa all’asta a Dubai è quella con telaio numero 287558. Consegnata nuova in Medio Oriente, fa sfoggio di un’impressionante ventaglio di extra opzionali. Stiamo parlando di una scultura a quattro ruote, la cui ingegneria tocca i vertici, come la tela prestazionale. Con lei sono stati scritti nuovi riferimenti cronometrici e tecnologici sulle GT a motore anteriore. Ora il suo posto sarà preso dalla probabile versione pistaiola della nuova 12Cilindri. Anche dopo il suo arrivo, se mai ci sarà, la Ferrari 812 Competizione resterà uno splendido tributo all’eccellenza ingegneristica senza compromessi.

Fonte | RM Sotheby’s