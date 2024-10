Nuova Fiat Panda Fastback: sarà la mina vagante del suo segmento?

Nuova Fiat Panda Fastback sarà una delle future novità della gamma della principale casa automobilistica italiana. Esattamente il suo arrivo dovrebbe avvenire nel corso cel 2026 come comunicato nei mesi scorsi dal numero uno della casa torinese il CEO Olivier Francois. Questo ovviamente sempre che nel frattempo non ci saranno rinvii. Questo significa che questa vettura arriverà sul mercato subito dopo la nuova Fiat Multipla che invece vedremo nel corso del 2025.

Ecco cosa sappiamo della nuova Fiat Panda Fastback

Al momento della nuova Fiat Panda Fastback si sà poco. Non sappiamo ad esempio dove verrà prodotta e nemmeno quale sarà il suo prezzo. Non esistono foto ufficiali ma c’è un teaser della stessa Fiat pubblicato qualche tempo fa che mostra un modello dallo stile coupeggiante che potrebbe diventare la vera mina vagante nel segmento dei C-SUV più sportivi. Questa auto che nascerà su piattaforma smart car di Stellantis dovrebbe avere dimensioni di poco inferiori a quelle della nuova Fiat Multipla che si aggigerà sui 4,4 metri.

Dunque ipotizziamo una lunghezza complessiva di circa 4,35 m. La parte anteriore della nuova Fiat Panda Fastback sarà molto simile a quella di Fiat Grande Panda e della stessa nuova Multipa dato che farà parte della stessa famiglia. Le maggiori differenze le troveremo nella parte posteriore con un tetto spiovente e uno stile che ricorderà vagamente quello di altri SUV Coupè presenti sul mercato, una categoria di cui Fiat non ha mai fatto parte, almeno qui in Europa.

Anche la nuova Fiat Panda fastback dovrebbe avere versioni termiche e versioni completamente elettriche come Fiat Grande Panda e la futura Multipla. Rispetto a quest’ultima che avrà una versione a 7 posti offrirà solo versioni a 5 posti. Questa auto troverà spazio in futuro anche in America Latina dove dovrebbe prendere il posto dell’attuale Fiat Fastback.