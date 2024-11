Fiat Grande Panda avvistata in fase di ricarica accanto ad un supermercato

Fiat Grande Panda è stata svelata ufficialmente lo scorso 11 luglio in occasione dei 125 anni di Fiat, ma ancora oggi gli ordini non sono stati aperti e non si conoscono i prezzi. I motivi di ciò non si conoscono, anche se si vocifera di possibili problemi al software che hanno consigliato Fiat di rinviare lo sbarco sul mercato del suo nuovo modello che come sappiamo verrà commercializzato in versione elettrica e ibrida.

Avvistata una Fiat Grande Panda in fase di ricarica: debutto sempre più vicino?

Nel frattempo continuano gli avvistamenti di Fiat Grande Panda, che è stata ripresa mentre si stava ricaricando in una stazione pubblica accanto ad un supermercato, come si vede dal video che vi proponiamo qui sotto. Un video pubblicato su YouTube da Terzo Garage ha fatto il giro del web, mostrando nei dettagli un esemplare della nuova Panda in fase di ricarica.

La vettura di Fiat, parcheggiata presso una colonnina di un centro commerciale, ha attirato l’attenzione per alcuni particolari interessanti, come il logo FIAT “classico” posizionato sul passaruota anteriore e il lettering del marchio integrato nella maniglia posteriore. Il cruscotto è completamente digitale, sebbene il sistema di infotainment apparisse spento durante le riprese. Il design del volante ricorda quello della Citroën e-C3, mentre il tunnel centrale richiama l’iconico Lingotto FIAT.

Dunque il suo debutto potrebbe essere sempre più vicino. Ricordiamo che questa auto nasce su piattaforma smart car di Stellantis e viene prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia. La versione elettrica con autonomia di 320 km dovrebbe avere un prezzo di partenza di 24.900 euro mentre la versione ibrida entry level dovrebbe partire da circa 18.900 euro. Si spera che da qui a fine anno possano però arrivare notizie più precise a proposito dei prezzi di questo modello e anche la data di quando si apriranno gli ordini nel nostro paese.