Nuova Fiat Multipla sarà molto vicino alle immagini che vi proponiamo

Nuova Fiat Multipla potrebbe essere la prossima novità per quanto riguarda la gamma di Fiat anche se qualcuno ipotizza uno slittamento del suo debutto dal 2025 al 2026 poco dopo Fiat Panda Fastback. Questo modello, attualmente soprannominato Fiat Giga Panda, non ha ancora un nome ufficiale e non è certo che alla fine venga usato proprio il nome di Multipla che però al momento è sicuramente quello che fa più rumore.

Nuova Fiat Multipla: l’anti Dacia della casa torinese? Eccola qua

La nuova Fiat Multipla come del resto anche Fiat Grande Panda, la Citroen C3 e l’Opel Frontera, utilizzerà la piattaforma Smart Car di Stellantis, progettata per offrire veicoli economici con motorizzazioni elettriche, termiche o ibride. In poche parole questo modello sarà una versione allungata della Fiat Grande Panda, che avrà molto in comune anche con la nuova Citroen C3 Aircross. Questo modello potrebbe arrivare a offrire fino a sette posti, mantenendo la stessa versatilità della versione più piccola.

La Giga Panda sarà disponibile in varianti sia elettriche che termiche/ibride, rispondendo così alle diverse esigenze di mobilità, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’efficienza energetica. A proposito di questa auto qui vi mostriamo un render realizzato dal creatore digitale lars_o_saeltzer che ci dicono sia davvero vicina come stile a quello che sarà l’aspetto definitivo della nuova Fiat Multipla.

Ricordiamo inoltre che la nuova Fiat Multipla sarà prodotta in Marocco presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra dove vengono prodotte anche Citroen Ami e nuova Fiat Topolino e dove secondo alcuni potrebbe trovare spazio in futuro anche Fiat Panda Fastback.

Per quanto riguarda i motori ci dovrebbero essere parecchie somiglianze con la gamma della nuova Citreoen C3 Aircross con versioni ibride ed elettriche al 100 per cento. I prezzi dovrebbero essere particolarmente allettanti tanto che sono in molti a pensare che con questa vettura Fiat potrebbe davvero impensierire Dacia.