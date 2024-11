Opel Lifestyle Shop: nuova collezione natalizia ora disponibile

Con il Natale a sole quattro settimane di distanza, le festività natalizie si stanno lentamente avvicinando. Case, giardini, negozi e centri storici vengono addobbati, i canti festivi invadono le radio ma mancano ancora i regali di Natale. Chi è alla ricerca di idee insolite le troverà nell’Opel Lifestyle Shop. Opel ha lanciato una collezione molto speciale, pensata appositamente per le festività natalizie. Tutti gli amici e i fan del marchio Blitz possono scegliere anche tra molte altre collezioni e accessori: lo stile Opel inconfondibile, audace e talvolta sfacciato è sempre incluso.

Chi è alla ricerca di idee insolite per il Natale le troverà nell’Opel Lifestyle Shop

Oggi vale particolarmente la pena navigare nel negozio online e scegliere gli articoli: da un lato, perché i clienti possono farlo comodamente dal proprio divano, risparmiandosi lo stress dei centri urbani affollati, e, dall’altro, perché possono approfittare delle “Settimane gialle Opel”. Tutti gli acquisti di regali di Natale nell’Opel Lifestyle Shop fino all’8 dicembre beneficeranno di uno sconto del 20% sul prezzo normale, con il codice sconto ” YELLOW20 “. Lo “sconto stagionale” si applica a tutti gli articoli disponibili nel negozio, senza eccezioni. Ciò rende l’offerta doppiamente più allettante.

La collezione natalizia Opel è arrivata, con accessori originali e festivi. Tra le novità, calzini accoglienti come i calzini colorati Opel Frontera a 11,50 euro. Il calendario Opel (25,50 euro) presenta 13 immagini DIN A2, mentre il calendario dell’Avvento (8,50 euro) offre cioccolato al latte biologico. Babbo Natale Opel (6 euro) sfoggia il giallo iconico del marchio, e il set di 4 palline natalizie bianche con logo Opel (19,50 euro) aggiunge un tocco festivo.

Quest’anno, il marchio con sede a Rüsselsheim ha celebrato “125 anni di produzione automobilistica Opel ”: un’esperienza indimenticabile all’insegna del motto “Forever Forward Since 1899”! Coloro che vogliono continuare a celebrare e creare ricordi duraturi con Opel possono rivolgersi alla Collezione Forever Forward . L’offerta spazia dalla t-shirt Opel Forever Forward, che presenta sul davanti icone di stile di 125 anni di tradizione automobilistica Opel, all’asciugamano da bagno OPEL ‘125 years’, che risalterà tutte le spiagge.

L’esclusivo libro illustrato “Opel Love: Forever Forward Since 1899” non è solo accattivante, ma anche altamente informativo. In 272 pagine, i fan e gli amici del marchio possono approfondire le pietre miliari dello sviluppo automobilistico, nonché fatti emozionanti e divertenti sulla sua storia. Un’opera di consultazione straordinaria – per gli amanti di Opel e per coloro che vogliono diventarlo.

Opel Lifestyle Shop dispone anche delle soluzioni giuste per garantire che anche i bambini si sentano davvero a proprio agio. I genitori possono avvolgere i piedini dei loro bambini in modo morbido e caldo con i graziosi calzini per neonati in giallo Opel (9,90 €). Le calze sono realizzate all’80% in cotone biologico sostenibile e sono certificate Oeko-Tex.

Presto ci saranno molti altri prodotti nuovi ed entusiasmanti da scoprire nell’Opel Lifestyle Shop. Nel 2024 sono stati lanciati la nuova Opel Frontera e il nuovo SUV top di gamma Opel Grandland: innovativi, audaci ed elettrificati in tutte le versioni, e le collezioni corrispondenti seguiranno nelle prossime settimane. Con un design rinnovato e un look GRAND, tipico di Grandland, la gamma di merchandising del marchio si arricchirà presto con Blitz.