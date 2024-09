Nuova Lancia Gamma: sarà una manna per Melfi?

Nuova Lancia Gamma è il nome scelto per la futura ammiraglia della casa automobilistica italiana che Stellantis ha deciso di rilanciare in grande stile come brand premium per l’Europa. Dopo la nuova Lancia Ypsilon svelata a febbraio, nel 2026 sarà la volta della nuova ammiraglia del brand. Si tratterà di una fastback lunga poco meno di 4,7 metri che avrà un ruolo di primo piano nella gamma di Lancia e che potrebbe far fare un vero e proprio salto di qualità al brand che punta a crearsi la propria nicchia di mercato nel segmento premium europeo.

Lo stabilimento Stellantis di Melfi potrebbe ottenere benefici dal successo commerciale della nuova Lancia Gamma

La nuova Lancia Gamma sarà prodotta su piattaforma STLA Large presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia. Sarà infatti una delle cinque auto che verranno costruite in questa fabbrica nei prossimi anni insieme a due auto di DS Automobiles e a due nuove Jeep. C’è grande attesa tra i dipendenti dello stabilimento lucano di avere maggiori dettagli sulle nuove auto ed in primis proprio sulla nuova ammiraglia di Lancia che sembra avere le carte in regola per fare bene sul mercato premium in Europa.

La nuova Lancia Gamma doveva inizialmente essere solo elettrica ma pare proprio che alla fine al pari anche delle altre auto che saranno prodotte a Melfi potrebbe arrivare sul mercato anche in versione ibrida. Questo per contrastare il forte rallentamento registrato dalle auto elettriche le cui vendite non stanno andando veloce come ipotizzato negli scorsi anni.

A proposito della nuova Lancia Gamma qui vi mostriamo due dei tanti render apparsi negli scorsi mesi ad ipotizzare quello che potrebbe essere il suo aspetto. Qui sopra in particolare vi mostriamo la creazione di Mirko del Prete che sulla base della concept Pu+Ra e della stessa nuova Ypsilon ha immaginato così il design del futuro modello che a quanto pare potrebbe sorprendere e non poco per il suo stile e le sue caratteristiche. Di certo si tratterà del modello più lussuoso e premium tra quelli che faranno parte della gamma di Lancia che dopo l’ammiraglia lancerà anche la nuova Lancia Delta.