Nuova Lancia Gamma: i rivali del SUV Fastback si devono preoccupare?

Nuova Lancia Gamma è il nome scelto per la futura ammiraglia di Lancia che come sappiamo non sarà una tradizionale berlina ma un SUV fastback. Questo modello dovrebbe diventare in breve tempo il più venduto in Europa tra quelli proposti dalla casa italiana nel segmento premium del mercato. Queste almeno sono le previsioni in vista del debutto che avverrà agli inizi del 2026 con la possibilità che già a fine 2025 vedremo le prime immagini senza veli del nuovo modello che qui vi mostriamo in alcuni recenti render che provano ad ipotizzare quello che potrebbe essere il suo aspetto.

La nuova Lancia Gamma suscita qualche timore da parte dei rivali diretti nel segmento premium

Cosa dire sulla nuova Lancia Gamma? La futura ammiraglia di Lancia di certo sarà un’auto che si farà notare per il suo stile inconsueto e per una certa elegenza tipica dello stile italiano specie per quello che concerne i suoi interni che ricorderanno da vicino gli arredi di un tipico salotto italiano. La vettura sarà prodotta a Melfi divenendo un modello strategico per il futuro rilancio del famoso stabilimento di Stellantis che tra il 2025 e il 2026 accoglierà 5 nuove vetture ibride ed elettriche tra cui appunto la futura ammiraglia della casa automobilistica piemontese.

Nel settore tra gli addetti ai lavori si dice che la nuova Lancia Gamma susciti una certa preoccupazione tra i diretti rivali del segmento in quanto questa auto sembra avere decisamente le carte in regola per rubare ai rivali preziose quote di mercato in un segmento in forte crescita nel vecchio continente. Questa auto nascerà su piattaforma STLA Medium e sarà lunga circa 4,7 metri. Lo stile sarà vicino a quello della concept Lancia Pu+Ra HPE ma anche a quello della nuova Lancia Ypsilon. Ovviamente questa auto finirà per fornirci qualche altra anticipazione su come sarà la nuova Lancia Delta che invece vedremo nel 2028. Ovviamente non mancherà la versione ad alte prestazioni HF che sarà anche la top di una gamma che si preannuncia davvero ricca di novità e di opzioni.